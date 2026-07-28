Vimianzo calienta motores para las celebraciones del verano, que arrancan el 4 de agosto con las ‘prefestas’

Concierto de Ráfaga en el San Xoán de Carballo Mar Casal

Vimianzo calienta motores para sus fiestas de verano, que ya comenzarán la próxima semana con la Semana Grande y las “prefestas”. El martes 4 de agosto la comisión de fiestas organiza en la Praza do Concello una “Hamburbingo”, por lo que se podrá comer una hamburguesa mientras se juega al bingo.

Al día siguiente continúan las actividades con la “Pizzabingo” y el jueves 6 será el día oficial de las “prefestas”, con degustación de choripán y música de la mano de Judith Cundís, además de disco móvil Full y dj Expósito. El viernes 7 será el primer día de las fiestas, con verbena a cargo de la orquesta Cinema y los conciertos de Pol 3.14 y Despistados. El sábado habrá misa solemne a las 13.00 horas, sesión vermú con el dúo D´Festa y verbena con las orquestas El Combo Dominicano y La Fórmula.

Las celebraciones se despiden el domingo, con misa a las 11.00 horas, sesión vermú con el dúo La Fábula y verbena amenizada por la orquesta Principal y el grupo Ráfaga, además del dj Josiño Destroyer. El lunes 10 de agosto, festivo local en Vimianzo, será el Día do Neno, con juegos y atracciones para los más pequeños. También tendrán la fiesta de la espuma y música con dj Rokiño.