Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Vimianzo calienta motores para las celebraciones del verano, que arrancan el 4 de agosto con las ‘prefestas’

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 20:40
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Concierto de Ráfaga en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Vimianzo calienta motores para sus fiestas de verano, que ya comenzarán la próxima semana con la Semana Grande y las “prefestas”. El martes 4 de agosto la comisión de fiestas organiza en la Praza do Concello una “Hamburbingo”, por lo que se podrá comer una hamburguesa mientras se juega al bingo. 

Al día siguiente continúan las actividades con la “Pizzabingo” y el jueves 6 será el día oficial de las “prefestas”, con degustación de choripán y música de la mano de Judith Cundís, además de disco móvil Full y dj Expósito. El viernes 7 será el primer día de las fiestas, con verbena a cargo de la orquesta Cinema y los conciertos de Pol 3.14 y Despistados. El sábado habrá misa solemne a las 13.00 horas, sesión vermú con el dúo D´Festa y verbena con las orquestas El Combo Dominicano y La Fórmula

Las celebraciones se despiden el domingo, con misa a las 11.00 horas, sesión vermú con el dúo La Fábula y verbena amenizada por la orquesta Principal y el grupo Ráfaga, además del dj Josiño Destroyer. El lunes 10 de agosto, festivo local en Vimianzo, será el Día do Neno, con juegos y atracciones para los más pequeños. También tendrán la fiesta de la espuma y música con dj Rokiño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Participantes en las actividades de San Fins de Cambeda

Cambeda ‘compite’ en sus fiestas de San Fins, con la romería de Cabana de Bergantiños
Redacción
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán

Vimianzo calienta motores para las celebraciones del verano, que arrancan el 4 de agosto con las ‘prefestas’
Redacción
Una de las actividades más esperadas será la fiesta de la espuma

Vimianzo celebrará el Día do Neno con una fiesta de la espuma, hinchables y animación musical
Redacción
La artista Luz Casal

Luz Casal será 'Filla Adoptiva de Camariñas' a partir de este miércoles
Redacción