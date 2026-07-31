El Concello de Vimianzo apoya con 15.000 euros las fiestas de agosto

La comisión de festas con la alcaldesa presentan el cartel CV

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, y Marta Castro, en representación de la Asociación de Festas de Vimianzo, firmaron un convenio de colaboración para apoyar la programación de las fiestas del verano, que se celebrarán los días 7, 8, 9 y 10 de este mes de agosto. El acuerdo, con un importe de 15.000 euros, servirá para impulsar una amplia oferta de actividades musicales y lúdicas pensadas para todos los públicos.

Con esta colaboración, el Concello reafirma su compromiso con una de las celebraciones más importantes del calendario festivo local, tanto por su valor social y cultural como por el impacto que genera en la dinamización económica del municipio, favoreciendo la actividad del comercio, la hostelería y el turismo.

La programación de este año reúne artistas y formaciones de primer nivel. El viernes 7 actuarán Pol 3.14 y Despistaos, además de la orquesta Cinema. El sábado 8 será el turno de El Combo Dominicano y La Fórmula, en una jornada que también incluirá la tradicional misa en honor a la Virgen del Carmen, pasacalles y sesión vermú. Las fiestas rematan el domingo 9 con la actuación del grupo Ráfaga, la orquesta Principal y DJ Josino Destroyer, además de los actos religiosos en honor a San Roque.

La programación se completa con el tradicional Día do Nen@, previsto para el lunes 10 de agosto, una cita especialmente pensada para el público infantil y familiar que contará con hinchables, fiesta de la espuma y animación musical.

La alcaldesa destacó que "as festas patronais son un espazo de encontro para a veciñanza e tamén unha oportunidade para amosar Vimianzo a quen nos visita. Desde o Concello seguimos apoiando o labor da comisión organizadora para ofrecer unha programación de calidade, pensada para todos os públicos e que contribúe a dinamizar a vida social e económica do municipio".

Por su parte, Marta Castro agradeció el apoyo municipal y destacó el esfuerzo de la Asociación de Festas para organizar una programación variada, posible gracias a la implicación de las personas colaboradoras, empresas patrocinadoras y vecinos, que un año más hará posible estas celebraciones.