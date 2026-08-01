Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

O vimiancés Nicolás Soto, campión de España Sub15 en Tiro con Arco

Yago Rellán, do mesmo clube de Vimianzo, acadou a sexta posición 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 20:08
Competición de Tiro con Arco
Nicolás Soto, no centro coa súa compañeira, levantando a copa
CV
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O arqueiro vimiancés do Club Dousxsetenta, Nicolás Soto, acaba de proclamarse campión de España por equipos mixtos na categoría Sub15, formando parella con Uxía Goyanes, do Club Arqueiros de Cambre, e representando á selección galega no Campionato de España que se está a disputar en Madrid.

A parella galega completou un percorrido impecable na fase eliminatoria. Nos cuartos de final, Galicia impúxose con autoridade a Navarra por un contundente 6-0. Na semifinal agardaba Madrid, nun enfrontamento moito máis igualado que os galegos resolveron por 5-4. Na gran final, Nico e Uxía volveron ofrecer un gran nivel para superar a Andalucía por 5-1 e conquistar o título nacional.

Durante esta competición por equipos mixtos, Nico e Uxía contaron tamén co apoio de Yago Rellán, compañeiro de club de Nico e tamén integrante da selección galega, que exerceu como capitán do equipo.

Na competición individual, tanto Nico coma Yago realizaron tamén un excelente papel. Ambos completaron un gran round clasificatorio e foron avanzando nas eliminatorias deixando atrás aos seus rivais.

Yago, rematou finalmente na sexta posición, despois de alcanzar os cuartos de final, mentres que Nico chegou ata a loita pola medalla de bronce, quedándose ás portas do podio cunha magnífica cuarta posición. Dous resultados que confirman o gran nivel dos dous arqueiros vimianceses nesta cita nacional.

O Concello de Vimianzo quiso felicitar aos dous integrantes do clube polos bos resultados. A alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacou que "é unha inmensa satisfacción ver como deportistas do noso concello acadan éxitos deste nivel e levan o nome de Vimianzo por toda España. Son un orgullo para toda a veciñanza e un exemplo de constancia, traballo e superación para a mocidade".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Competición de Tiro con Arco

O vimiancés Nicolás Soto, campión de España Sub15 en Tiro con Arco
Redacción
Uno de los puestos del Mercado Pirata de Laxe

Longueirón, sardinas, piratas, artesanía y música, este sábado en la Costa da Morte
Redacción
La comisión de festas con la alcaldesa

El Concello de Vimianzo apoya con 15.000 euros las fiestas de agosto
Redacción
La alcaldesa de Vimianzo y diputada de Vías e Obras, este viernes en el pleno de la Diputación

La Diputación invertirá más de 442.000 euros en mejorar la carretera entre Caxadas y Baíñas
Redacción