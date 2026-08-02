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El artista Juan Lesta presenta una exposición exclusiva para Faro Vilán

La muestra se inaugura el lunes 3 de agosto en las instalaciones de Camariñas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/08/2026 21:40
Cartel de la exposición en el Cabo Vilán
Cartel de la exposición en el Cabo Vilán
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El artista Juan Lesta inaugura este lunes 3 de agosto (12.30 horas) la muestra "Horizonte Vilán", en la sala de exposiciones del faro de Camariñas. La muestra reúne obras creadas específicamente para este espacio junto a otras recuperadas y transformadas para la ocasión.

Se podrán ver piezas de vídeo inéditas, retomando instalaciones realizadas en los últimos años y adaptando una obra dedicada a los faros a un lugar donde su sentido adquiere una dimensión especial. La exposición se completa con una selección de fotografías de la serie 'Cielos intervenidos', un trabajo que, al igual que el resto de las piezas, nace de una observación atenta del paisaje y de la relación entre la mirada, el tiempo y el horizonte.

Para el artista, exponer en el Faro Vilán supone la oportunidad de llevar estas investigaciones a un espacio que no actúa únicamente como contenedor, sino como parte de la propia obra, según él mismo relata. "El faro, el océano y la línea del horizonte forman aquí un mismo paisaje físico y simbólico desde el que seguir explorando cuestiones que atraviesan mi trabajo desde hace años", destaca. 

La exposición de podrá ver hasta el próximo 30 de agosto, en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 15.00 a 19.00 horas. 

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