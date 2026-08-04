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Soneira

Medio Rural avanza en la reestructuración de tierras en  Vimianzo

Se están llevando a cabo las correcciones de cartografía para poder elaborar los títulos de la propiedad

Redacción Carballo
04/08/2026 18:02
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Mónica Rodríguez y Paz Rodríguez, durante la reunión mantenida este martes
Mónica Arcay
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La directora general de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, mantuvo este martes una reunión con la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, con quien evaluó nuevas iniciativas para avanzar en la reestructuración de tierras en este municipio.

En relación con los procesos de reestructuración parcelaria existentes en la localidad, la directora general señaló que en estos momentos, y durante los próximos cuatro meses, se están llevando a cabo las correcciones de cartografía para, posteriormente, poder elaborar los títulos de la propiedad, para los cuales se prevé un plazo estimado de tres meses. En la reunión estudiaron también posibles vías de colaboración para impulsar de forma conjunta la mejora de las infraestructuras de la localidad con el apoyo de la consellería.

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