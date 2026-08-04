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Vimianzo programa un amplio calendario de visitas guiadas para descubrir su patrimonio este agosto

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, anima a vecinos y visitantes a participar en la programación

Redacción Carballo
04/08/2026 19:04
Teatralización en el castillo de Vimianzo
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El Concello de Vimianzo invita a conocer su patrimonio este mes de agosto con una programación de visitas guiadas y teatralizadas. Dado que las citas previstas para este miércoles 5 y el día 9 han quedado suspendidas por motivos de salud de una de las artistas de la compañía Quinquilláns, el Concello ha reforzado la oferta de visitas guiadas al castillo y al resto de los recursos patrimoniales. 

El castillo es el principal punto de partida de la programación de agosto, con visitas guiadas de martes a viernes a las 11.00, 12.30, 17.00 y 19.00 horas hasta el día 12, en tanto que del 13 al 28 de agosto el horario será a las 11.00 y 19.15 horas. Los sábados de todo el mes, a las 18.00, y los domingos, a las 11.00.

Además, con motivo de la elevada afluencia de visitantes durante las fiestas patronales, este domingo día 9 se ofrecerán pases extraordinarios a las 11.00, 12.30, 17.00 y 18.30 horas.

La programación se completa con visitas guiadas a otros espacios de interés patrimonial, como Berdoias, el día 14; a los recuerdos sumergidos de Orbellido, el día 280; y el Dolmen Pedra Cuberta (Treos), el día 13. También se programan visitas a la Casa dos Mouros (Baíñas), el día 20, y al Castro das Barreiras, los días 25 y 27. Todas las visitas serán a las 16.30 horas.

Por otro lado, habrá visitas guiadas a los Batáns e Muíños do Mosquetín, de martes a viernes, del 13 al 28 de agosto, a las 12.30 horas.

Todas las actividades son gratuitas, con previa inscripción hasta completar aforo. Las anotaciones pueden realizarse a través del formulario habilitado por el Concello. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Oficina de Turismo do Castelo de Vimianzo en el correo turismo@vimianzo.gal o en el número de teléfono 981 716 354.

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, anima a vecinos y visitantes a participar en esta programación, que ofrece una oportunidad única para conocer la historia, el paisaje y el patrimonio de Vimianzo este verano.

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