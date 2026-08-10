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Soneira

Últimos días para anotarse en la  observación astronómica en la Arca da Piosa 

Jorge Mira dirige la actividad

Redacción Carballo
10/08/2026 18:28
CARTEL ZAS - Últimos días para anotarse na observación astronómica que organiza o Concello de Zas na Arca da Piosa con Jorge Mira
Cartel del evento
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El Concello de Zas recuerda que finaliza el plazo para anotarse en la actividad ‘Mirada ao firmamento dende o pasado’, que se celebrará este jueves en el Dolmen da Arca da Piosa guiada por el divulgador científico Jorge Mira.

La propuesta combina una caminata nocturna, patrimonio arqueológico y divulgación científica en uno de los espacios más emblemáticos del municipio de Zas. Además, tendrá el atractivo especial de ser la primera observación astronómica en la Costa da Morte tras el eclipse. 

La participación es gratuita, pero previa anotación a través del formulario en línea en la página web del Concello de Zas o llamando al teléfono 981 751 398.

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, anima a anotarse: “Estamos ante unha actividade moi especial, tanto polo lugar no que se desenvolve como polo momento no que se celebra. Queremos que a Arca da Piosa volva ser un punto de encontro para descubrir o noso patrimonio, pero tamén para mirar cara ao ceo e coñecer mellor o universo que nos rodea”.

La actividad comenzará a las 22.00 horas con salida desde Santa Sía de Roma. Tras una caminata de unos dos kilómetros, se llegará al dolmen. Una vez allí, Jorge Mira conducirá la sesión de observación e interpretación del cielo nocturno, acercando al público los conocimientos necesarios para comprender y gozar del firmamento desde este enclave megalítico.

Al finalizar la observación, habrá un espectáculo teatral y de luces. 

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