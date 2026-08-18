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Soneira

Cárnicos Domínguez realizó mejoras con una subvención de Medio Rural

La Xunta incrementa hasta los 23 millones las ayudas para la trasformación y comercialización de productos agrarios

Redacción Carballo
18/08/2026 18:23
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Balseiros durante su visita a Cárnicos Domínguez
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El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó este martes las instalaciones de la empresa Productos Cárnicos Domínguez, en Vimianzo, acompañado por la alcaldesa, Mónica Rodríguez, entre otros.

Allí, comprobó las mejoras realizadas a través de la inversión de más de 80.000 euros que recibió mediante las ayudas para la transformación y comercialización de productos agrarios que convoca la Consellería de Medio Rural para reforzar el sector primario y la generación de valor añadido en el campo. Estas aportaciones acaban de aumentar su presupuesto con 23 millones de euros hasta el año 2028.

Balseiros destacó que la convocatoria de este año contó por primera vez con dos líneas subvencionables, una centrada en la concesión de aportaciones que aumenten el valor de las producciones agrarias, que incrementó su presupuesto hasta los 15 millones de euros; y otra novedosa para inversiones con objetivos ambientales, dotada con 7,9 millones de euros.

Cárnicos Domínguez se dedica a la elaboración de embutidos, desguaces de ternera, vacuno mayor y porcino, salazones, productos cárnicos cocidos y asados, entre otros. Mediante estas subvenciones, la empresa pudo realizar trabajos de acondicionamiento de superficies en sus instalación, en concreto en el taller con panelado y tratamiento epoxi en suelos, además de ampliar la instalación frigorífica y adquirir una termoformadora y equipamiento para la sala de i+d.

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Un momento de la visita
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