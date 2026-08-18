Presentación de Vimianzo Mola Cedida

El castillo de Vimianzo acogió este martes la presentación de la segunda edición de ‘Vimianzo M.O.L.A’, una amplia propuesta cultural que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre. El propio castillo será escenario de una amplia programación que se articula en cuatro grandes ejes: murales, oralidad, literatura y artes.

Esta edición ofrece diferentes estilos, géneros y disciplinas, si bien presta especial atención a dos hechos históricos ligados al castillo vimiances. Por un lado, la toma del castillo por el gobierno republicano, de la que se cumplen 90 años; por otro lado, la revuelta irmandiña de 1467.

El programa cuenta con el apoyo del área de Turismo de la Diputación, cuyo vicepresidente, Xosé Regueira, acompañó a la alcaldesa, Mónica Rodríguez, en la presentación.

"Iniciativas como esta axudan a recuperar e transmitir a memoria, porque coñecer o pasado fainos máis capaces de evitar que os erros e as inxustizas se repitan”, apuntó Xosé Regueira. "Ese discurso de que antes se vivía mellor, é mentira. Temos o deber colectivo de preservar e transmitir a memoria”, añadió.

“Desde a Deputación é un pracer apoiar iniciativas que unen cultura, memoria e dignidade, e que dan protagonismo á escrita, ás artes plásticas e á artesanía. Este castelo é propiedade do pobo galego e é importante que estea ao servizo da cidadanía”, añadió el vicepresidente de la Diputación. Además, Regueira puso en valor el papel "esencial" de la Diputación, ya que “a maioría dos eventos culturais, sociais ou deportivos da provincia non sobrevivirían sen o noso apoio económico”.

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, apuntó que con esta segunda edición se busca consolidar Vimianzo como referente cultural en la Costa da Morte, sobre todo en relación a la literatura. En este sentido, la programación, dirigida a todas las edades, combina libros, artes plásticas, teatro, música y cultura urbana, incluyendo además una Feira do Libro en el castillo.

También se pondrá en valor la memoria histórica local, coincidiendo con el centenario de la toma del castillo por el pueblo y el gobierno republicano y se contará con reconocidos escritores gallegos junto con numerosos autores de la Costa da Morte.

Mónica Rodríguez destacó también la importancia de la participación ciudadana y del arte urbano, con murales y obradoiros que llevarán la cultura a las calles dejando un legado permanente en Vimianzo. Rodríguez presentó M.O.L.A. como una oportunidad para reivindicar el talento local, dinamizar la localidad y acercar la cultura a la ciudadanía. El objetivo final es, según afirmó, convertir Vimianzo M.O.L.A. en una cita cultural anual de referencia.

Programación

La programación incluye presentaciones y firmas de libros, encuentros con escritores y escritoras, cuentacuentos, títeres, narración oral, música, visitas teatralizadas y una feria de libros durante las tres jornadas.

Habrá también clubes de lectura infantil y de adultos en la biblioteca municipal en los que participarán autores como María Canosa con su libro infantil Lobo Ramón o Nerea Pallares con la obra Punto de Araña.

El viernes 4 de septiembre la programación en el castillo incluye la presentación literaria de A Primeira Dama, de Julio Romero Suárez; el cuentacuentos Os Contos de Shakespeare a cargo de la compañía Pedras de Cartón; los títeres A Cova das Letras y 'Conversas a pé de páxina' con las escritoras gallegas María Oruña y Arantza Portabales.

El sábado 5 serán las sesiones finales de los clubes de lectura con las autoras María Canosa y Nerea Pallares, además de cuentacuentos con K’Paparota Teatro, firmas de libros con la escritora Guadalupe Vázquez Formoso, una instalación familiar de títeres autónomos con Trécola Producións y unas nuevas 'Conversas a pé de páxina' con el escritor y político vimiancés Alberto Lema y la escritora carballesa Rosalía Fernández Rial.

La jornada finalizará con una propuesta musical sobre los seis poemas gallegos de Lorca a cargo de Benxamín Otero y Rafa Fernández, y con una visita teatralizada nocturna de Os Quinquilláns.

El domingo 6 habrá visitas teatralizadas de Os Quinquilláns, la presentación del libro Lope Sánchez de Moscoso, de Manuel Canosa Trillo, en tanto que el periodista de la TVG Alberto Mancebo hablará de su trabajo Os 3 nomes de Sartegua junto a la también periodista Ana Gayoso.

El público familiar podrá disfrutar del cuentacuentos ¿Por qué los pájaros no tienen rey?, de David Acera, y el adulto de la narración música de Vero Rilo con su espectáculo Lavandeiras.

La última 'Conversa a pé de páxina' será entre Montse Fajardo, Luís Sánchez y Luís Lamela, centrada en los actos y consecuencias de la toma del castillo y en la represión franquista en Galicia. La última firma de libros será del vimiancés José Pardiñas Alvite, con la obra En Vísperas de Nada.

Vimianzo M.O.L.A. también llevará el arte a las calles de la localidad. En esta edición, Cristian F. Caruncho se encargará del Mural XXL, que comenzará el día 24 de agosto en la calle Rosalía de Castro, número 7.

También se elaborará un mural colaborativo los días 27 y 28 de agosto con jóvenes de entre 8 y 16 años, para el que hay que anotarse en la Casa da Cultura antes del 22 de agosto.