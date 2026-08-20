Fallece una mujer en la playa de Lago, en Camariñas

Playa de Lago, en Camariñas EC

Una mujer, vecina de Camariñas, ha perdido la vida en la playa de Lago, en el municipio camariñán.

Según informa el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.30 horas de este jueves cuando la mujer, de unos 70 años de edad, se encontraba en el mar. Un particular dio la voz de alarma indicando que una mujer tenía problemas para salir del agua, siendo auxiliada por otros bañistas.

La central de emergencias movilizó el helicóptero medicalizado H3, con base en Santiago, acudiendo también al lugar una ambulancia del 061 de Ponteceso, Guardia Civil y Protección Civil de Camariñas. Se informó también a Salvamento y Gardacostas de Galicia.

Los equipos de emergencias realizaron maniobras de reanimación a la víctima, pero nada se pudo hacer para salvar su vida. En principio, se apunta a que pudo haber sufrido una grave indisposición cuando se encontraba en el agua.