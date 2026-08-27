Vimianzo prepara su Noite de Petros para el 4 de septiembre 

Ruta por los petroglifos de Vimianzo en una pasada edición EC

El Concello de Vimianzo prepara una Noite de Petros para el próximo 4 de septiembre, con una visita guiada por los petroglifos de Somontemío, Cruz do Loureiro y Prado da Cruz a cargo del colectivo A Rula.

La salida está prevista para las 21.30 horas, con una andaina de 4 kilómetros y una duración aproximada de tres horas. Para participar hay que anotarse hasta el día 3 de septiembre. Puede hacerse a través de www.vimianzo.gal o escanenado el QR de los carteles. La propuesta forma parte de la programación de Recunchos 2026.