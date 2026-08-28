Vimianzo remata la primera fase de las obras viarias en Tufións 

Vista de las obras realizadas en Tufións, en Vimianzo IG

El Concello de Vimianzo finalizó la primera fase de la mejora y pavimentación del núcleo de Tufións, una actuación que permite un importante salto de calidad en un espacio que presentaba necesidades de mejora. La intervención ha permitido actuar sobre la pavimentación y las redes de recogida de aguas, mejorando la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad de este núcleo.

Una de las prioridades del Concello fue cuidar los acabados y la integración de actuación en el propio entorno, por lo que se combinaron diferentes materiales como el hormigón y el granito, buscando una solución funcional y respetuosa con la identidad del lugar y con los elementos que forman parte de su patrimonio.

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacó que esta obra “volve a demostrar o compromiso deste Goberno coa mellora do noso rural”. “Temos moitos núcleos con necesidades e sabemos que o traballo non remata cunha actuación, senón que debemos seguir avanzando, atendendo ás necesidades de cada lugar e mellorando pouco a pouco as nosas parroquias”, añadió.

Rodríguez también subrayó que esta primera fase de las obras tendrán continuidad. “Aquí demos un paso muy importante, pero queremos seguir traballando para completar a rede de pluviais e avanzar tamén na mellora do saneamento. E queremos facelo coma sempre, coidando os detalles e respectando a identidade nos nosos lugares”, indicó.

Por su parte, el concejal de Obras, Miguel Pérez, puso el foco en el resultado de la actuación y matizó que el principal objetivo era “solucionar as necesidades que presentaba o núcleo, mellorando a pavimentación e a recollida das augas, pero tamén conseguir que a obra quedase ben integrada no lugar, e creo que o resultado final responde ao que buscabamos”.

El edil destacó la importancia de “mirar máis alá” de la propia obra cuando se interviene en un núcleo rural, puesto que hay que cuidar los accesos a las viviendas, los acabados y la relación con los elementos que ya existen, que forman parte de la identidad de Tufións. “É importante que as obras sexan útiles, pero tamén que respecten e poñan en valor a nosa contorna”, señaló.