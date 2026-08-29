Las Torres do Allo se convierten en un un gran mercado de artesanía este domingo

Un puesto de artesanía en el Mercado de San Ramón el pasado año EC

Las Torres do Allo, en el municipio de Zas, acogen este domingo una nueva edición del Mercado de Artesanía San Ramón, que dará comienzo a las 11.00 horas y finalizará a las ocho de la tarde. Una veintena de puestos exhibirá sus creaciones durante toda la jornada. En caso de lluvia, la feria se traslada al interior del pazo.

Durante toda la jornada también se desarrollarán diferentes actividades paralelas, entre ellas una demostración de fabricación de panderos a cargo de O Triskel de Vicente y un juego de pistas.

La programación matinal continuará a las 12:00 horas con un taller de barro. A la misma hora comenzará una porfía verbal de Regueifeiros Novos, conducida por Lupe Blanco, actividad enmarcada dentro del proyecto Carriza de Aantena Teatro.

De animar la sesión vermú se encargará la Charanga Tradicional Benofán, que dará paso a las 15.00 horas a la tradicional comida campestre, que este año llega con una novedad importante: la presencia de una pulpeira en las propias Torres do Allo.

La actividad continuará por la tarde con propuestas especialmente pensadas para el público familiar. Así, a las 17:00 horas darán comienzo los juegos infantiles, con un punto de encuentro situado en el jardín de las Torres, mientras que a las 18:00 horas será el turno del espectáculo familiar ‘Consertasso na Horta’, de Brais das Hortas.

Como cierre de la programación, a las 19:30 horas tendrá lugar una visita teatralizada a las Torres do Allo de la mano de Os Quinquilláns. La propuesta permitirá acercarse a la historia y al patrimonio de este emblemático espacio de Zas desde una perspectiva diferente, combinando divulgación y entretenimiento.