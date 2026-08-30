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Las obras del artista francés Jean-François Robic llegan al Faro Vilán de Camariñas

La exposición se podrá ver entre el 2 y el 30 de septiembre 

Redacción Carballo
30/08/2026 20:28
Vista del Faro Vilán, en Camariñas
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La sala de exposiciones del Centro de Interpretación del Faro Vilán, en Camariñas, acogerá del 2 al 30 de septiembre de 2026 la exposición del artista francés Jean-François Robic, una propuesta de carácter contemporáneo en la que la naturaleza, el paisaje y la experimentación con los materiales ocupan un lugar central. 

Bajo el título «Au bord du monde» («Al borde del mundo»), la muestra reúne parte del trabajo reciente de Robic, una obra vinculada a su interés por los espacios aparentemente ilimitados: el cielo, el mar y, más recientemente, el mundo vegetal. El artista trabaja especialmente con el negro y la tinta china, un material que emplea desde una perspectiva tanto poética como conceptual. 

En sus creaciones, Robic experimenta también directamente con elementos de la naturaleza mediante técnicas como la impresión y el golpeo de vegetales impregnados de tinta sobre diferentes soportes. Su intención no es realizar una representación convencional del paisaje, sino investigar las formas y huellas que los propios materiales y elementos naturales son capaces de generar, como si el vegetal proyectase sobre el soporte una especie de «sombra material». 

La llegada de «Au bord du monde» al Faro Vilán establece así un diálogo especialmente sugerente entre la obra del artista y el propio entorno de Cabo Vilán, marcado por la presencia del océano, la roca, el viento y un paisaje atlántico en el que naturaleza y horizonte adquieren un protagonismo absoluto.

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