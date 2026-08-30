Las Torres do Allo se llenan de música y artesanía en el Mercado de San Ramón 

Ramiro Caamaño, uno de los artesanos en el Mercado de San Ramón M. S.

Las Torres do Allo, en Zas, acogieron este domingo una nueva edición del Mercado de San Ramón, y se convirtieron durante la jornada en un escaparate de artesanía, combinado con actuaciones musicales y otras actividades para todos los públicos. Unos 25 puestos de artesanía se colocaron en el exterior del pazo, con productos de todo tipo, desde quesos, embutidos hasta pendientes, cestos o cerámica, entre otras cosas.

Numerosas personas se acercaron durante toda la jornada al evento, que por primera vez contó con una pulpeira. El alcalde, Manuel Muíño, indicó que al coincidir a domingo la afluencia siempre es mayor, y además, ayer con muy buen tiempo, tras las malas condiciones del sábado. “O Mercado de San Ramón é unha oportunidade para poñer en valor, ano tras ano, o talento e a creatividade das nosas artesás e artesáns, e tamén para desfrutar dun espazo tan especial como as Torres do Allo, o primeiro pazo de Galicia”, señaló el regidor.

Actuaciones musicales en el Mercado de San Ramón M. S.

La programación empezó con un obradoiro de barro y la lucha de jóvenes regueifeiros, conducida por Lupe Blanco, dentro del proyecto A Carriza de Aantena Teatro, para dar paso a la sesión vermú con la charanga Benofán. Por la tarde continuaron las actividades con juegos infantiles, espectáculo de Brais das Hortas, demostración de fabricación de pandeiros, juego de pistas y visita teatralizada de Os Quinquilláns. El alcalde destacó la importancia de la cita, que crece cada año, y agradece la implicación de los artesanos para hacerla posible.

Además, este lunes se celebra en la iglesia parroquial de O Allo, en las inmediaciones de las Torres, la fiesta en honor a San Ramón.