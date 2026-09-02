Soneira
El Faro Vilán de Camariñas retoma el horario de temporada baja
El nuevo horario será de miércoles a domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00
El centro de interpretación del Faro Vilán informa de que por motivos de organización del personal, retoma el horario de temporada baja a partir de esta misma semana, reduciendo así el horario de visita a las instalaciones.
El nuevo horario será de miércoles a domingo de 10.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de 15.00 a 18.00 horas. Los lunes y martes las instalaciones permanecerán cerradas.