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Soneira

Grandes orquestas, disco móviles y djs en las fiestas de Baíñas, en Vimianzo

Los festejos, que cuentan con una gran tradición en la comarca, empiezan este viernes

Redacción Carballo
02/09/2026 20:20
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La artista Fátima Pego estará en las fiestas de Baíñas / Miguel Lamas
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La parroquia vimiancesa de Baíñas comienza este viernes 4 sus fiestas de septiembre, con grandes orquestas, djs y disco móviles hasta el domingo. El viernes habrá sesión vermú con Karamelo Show, que por la noche acompañará a disco móvil Karamelo

El sábado, en honor a San Antolín, sesión vermú con Fátima Pego y dj Rokiño, y por la noche, El Combo Dominicano, disco Oxígeno y dj Zeta. El domingo, gran sesión vermú con Antonio Barros, disco Full y dj Expósito. Además, a partir de las 15.00 horas dará comienzo la Festa dos Nenos con juegos e hinchables. 

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