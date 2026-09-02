Soneira
Grandes orquestas, disco móviles y djs en las fiestas de Baíñas, en Vimianzo
Los festejos, que cuentan con una gran tradición en la comarca, empiezan este viernes
La parroquia vimiancesa de Baíñas comienza este viernes 4 sus fiestas de septiembre, con grandes orquestas, djs y disco móviles hasta el domingo. El viernes habrá sesión vermú con Karamelo Show, que por la noche acompañará a disco móvil Karamelo.
El sábado, en honor a San Antolín, sesión vermú con Fátima Pego y dj Rokiño, y por la noche, El Combo Dominicano, disco Oxígeno y dj Zeta. El domingo, gran sesión vermú con Antonio Barros, disco Full y dj Expósito. Además, a partir de las 15.00 horas dará comienzo la Festa dos Nenos con juegos e hinchables.