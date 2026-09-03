Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

O castelo de Vimianzo énchese de literatura, oralidade e contacontos durante a fin de semana 

Este venres comeza a segunda edición de Vimianzo MOLA, con presentacións literarias e conversas con María Oruña e Arantza Portabales

Redacción Carballo
03/09/2026 19:05
Vimianzo Mola (3)
Presentación do cartel de Vimianzo MOLA
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

O castelo de Vimianzo acollerá este venres 4 de setembro a segunda edición de Vimianzo MOLA, o festival de murais, oralidade, literatura e artes que volve converter o recinto histórico nun punto de encontro arredor dos libros, a palabra, a creación artística e a memoria. 

A primeira xornada estará dedicada especialmente á literatura e ás propostas para público familiar, cun programa que se desenvolverá durante toda a tarde e que contará coa presenza de autores e autoras da Costa da Morte e de dúas das escritoras galegas con maior proxección no panorama literario actual.

A programación comezará ás 18:00 horas con dúas actividades simultáneas. Por unha banda, Modesto Fraga presentará A Biblioteca da Fisterranía, nun encontro no que estará acompañado por Pepe Formoso, presidente da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (Aptcm) e responsable do hotel Bela Fisterra.

Modesto Fraga intervindo no acto
Modesto Fraga estará este venres en Vimianzo
Cedida

Ao mesmo tempo, o público cativo poderá desfrutar do contacontos Os Contos de Shakespeare, a cargo de Pedras de Cartón, unha proposta para achegar a obra do dramaturgo inglés aos máis novos a través da narración oral.

Ás 19:00 horas chegará unha nova presentación literaria, neste caso a cargo do escritor da Costa da Morte Julio Romero Suárez, que dará a coñecer a súa obra 'A Primeira Dama', un relato no que Michelle Obama convértese en protagonista do Camiño de Santiago.

Tamén ás 19:00 horas, o público familiar terá unha nova cita co teatro de monicreques da man da compañía A Cova das Letras, da actriz Cris Collazo, que representará Costureiriña Bonita. A peza constitúe un recoñecemento ás mulleres costureiras e á moda galega na emigración a través do xogo e propón unha experiencia interxeracional na que se combinan música, títeres, lendas e participación do público para deixar voar a imaxinación.

A xornada rematará ás 20:00 horas coa primeira das Conversas a pé de páxina, un dos principais espazos de encontro literario do Vimianzo MOLA. 

Nesta primeira conversa, a xornalista Patricia Blanco conducirá un encontro con María Oruña e Arantza Portabales, dúas escritoras galegas de enorme éxito que conseguiron situarse entre as autoras máis lidas do panorama literario estatal. Ambas contan cunha ampla traxectoria na novela e compartirán no Castelo de Vimianzo unha conversa arredor da literatura, a creación e as súas experiencias como escritoras, nun encontro aberto ao público.

Alberto Mancebo, primeiro pola dereita, no Clube de Lectura de Vimianzo
Alberto Mancebo, primeiro pola dereita, no Clube de Lectura, presenta o domingo a súa obra
IG

Paralelamente á programación, desde as 18:00 horas e ata o remate da xornada, o Castelo de Vimianzo contará cunha feira de libros con librarías locais, que permitirá ao público achegarse ás obras dos autores e autoras participantes e descubrir novas propostas literarias. A feira permanecerá aberta durante toda a tarde e será tamén un espazo para o encontro entre lectores, escritores e o tecido cultural e literario da comarca.

Con esta primeira xornada, Vimianzo MOLA dá o primeiro paso nunha segunda edición que se prolongará durante o sábado 5 e o domingo 6 de setembro, con clubs de lectura, presentacións, máis conversas literarias, narración oral, espectáculos familiares, música, visitas teatralizadas e novas actividades arredor da literatura e da memoria.

O sábado presentarán as súas obras os autores Anxo Mouzo Moreira, María Canosa e Nerea Pallares. Nas Conversas a pé de páxina participarán os autores Alberto Lema e Rosalía Fernández Rial, mentras que a autora Guadalupe Vázquez Formoso asinará exemplares da súa última publicación entre as 19.00 e as 20.00 horas. A partir das 21.00 horas haberá un concerto e unha hora despois, visita nocturna teatralizada.

Rosalía Fernández Rial participará o domingo no evento
IG

O domingo haberá novas presentacións a cargo dos autores Manuel Canosa Trillo e Alberto Mancebo, coa súa última novela “Os tres nomes de Sartegua”, ambientada nunha parroquia do concello vimiancés. José Pardiñas Alvite asinará exemplares da súa obra “En vísperas de nada” e nas últimas Conversas a pé de páxina intervirán Montse Fajardo, Luis Sánchez e Luis Lamela.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Oscar Insua, diputado del BNG

El BNG lleva al Parlamento el recorte de profesores en el colegio de Baíñas
redacción carballo
Vimianzo Mola (3)

O castelo de Vimianzo énchese de literatura, oralidade e contacontos durante a fin de semana
redacción carballo
Vista del Faro Vilán, en Camariñas

El Faro Vilán de Camariñas retoma el horario de temporada baja
redacción carballo
Fu00e1tima Pego Mestre Mateo @ Miguel Lamas

Grandes orquestas, disco móviles y djs en las fiestas de Baíñas, en Vimianzo
redacción carballo