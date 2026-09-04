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El Camuvi Forestal lleva su aprendizaje a los parques y montes de Vimianzo, Camariñas y Muxía

Los participantes del obradoiro de empleo han construido cinco expositores plegables de madera que se utilizarán en ferias y eventos, entre ellos Vimianzo Mola

Redacción Carballo
04/09/2026 17:22
Los alumnos del obradoiro de empleo en Vimianzo
Los alumnos del obradoiro de empleo en Vimianzo
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La formación empieza a trasladarse al terreno para los veinte participantes del obradoiro de empleo ‘2026 Camuvi Forestal’. Después de avanzar durante sus primeros meses en la parte teórica y completar más de 60 horas obligatorias de prevención de riesgos laborales, los alumnos trabajadores han comenzado una fase práctica que dejará actuaciones en Vimianzo, Camariñas y Muxía.

El programa arrancó el pasado 16 de junio como un proyecto dual que combina formación y empleo. Sus veinte participantes se distribuyen entre tres especialidades: montaje de muebles y elementos de carpintería, actividades auxiliares de conservación y mejora de montes y limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales. A ellos se suman cinco personas que integran el equipo directivo, docente y de apoyo.

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Los conocimientos adquiridos han comenzado ya a tener una aplicación directa. Durante agosto se iniciaron las primeras intervenciones, entre ellas la revisión de varios parques infantiles públicos, con trabajos sobre sus cierres y labores de limpieza.

La carpintería también ha salido del aula con un encargo que podrá verse este mismo mes. Los participantes han construido cinco expositores plegables de madera que se utilizarán en ferias y eventos, entre ellos Vimianzo Mola.

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La actividad continuará ahora con trabajos de mantenimiento y reparación de mobiliario público y limpiezas forestales distribuidos entre los tres municipios que participan en el programa. De este modo, la vertiente formativa se combina con actuaciones de interés para los vecinos.

Esta es la sexta ocasión en la que los tres concellos participan conjuntamente en un programa de formación y empleo de estas características. El proyecto cuenta con una subvención de 501.552 euros y está cofinanciado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

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