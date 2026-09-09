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Soneira

Vimianzo cerrará la programación en Galicia del programa Camiño Escena Norte

Será el 30 de septiembre con la compañía vasca Tartean Teatroa y la obra '¿Dónde están los niños?'

Redacción Carballo
09/09/2026 18:20
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Presentación de Escena Norte
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Llega la octava edición de Camiño Escena Norte, el programa de intercambio cultural a través de las artes escénicas que se llevará a cabo del 18 de septiembre al 15 de noviembre de forma simultánea en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y la Rioja.

La Xunta vuelve a apoyar esta iniciativa cuyo principal circuito de exhibición, 'Itinerario Constelacións', reúne a 18 compañías, tres por cada comunidad participante, seleccionadas por comisiones profesionales independientes. Por parte de Galicia las elegidas son Ártika Cía., Teatro de Ningures y Teatro O Cubo.

La programación llegará a nueve localidades gallegas, entre las que se encuentra Vimianzo. Precisamente, el ciclo se cerrará el Vimianzo el 30 de octubre con la obra ¿Dónde están los niños?, de Tartean Teatroa (Euskadi), un drama sobre las presiones en la infancia y una sociedad excesivamente exigente.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participó este miércoles en la presentación gallega del programa en un acto conjunto celebrado en la plaza do Obradoiro de Santiago. Allí también estuvieron la presidenta de la asociación Escena Galega, Eva Alonso, así como representantes de la empresa patrocinadora Vegalsa-Eroski y de las compañías gallegas participantes.

Sutil destacó que Camiño Escena Norte se ha consolidado como “un auténtico espazo de intercambio cultural entre diferentes territorios”, lo que permite a los profesionales “dialogar, ampliar públicos e establecer redes de colaboración estables”. 

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