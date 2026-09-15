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Nueve historias y nueve miradas: así llega la programación cultural de otoño en Vimianzo

Teatro, danza, humor, artes vivas y teatro documental son las principales propuestas durante los próximos meses 

Redacción Carballo
15/09/2026 20:44
Presentación de la programación cultural del otoño en Vimianzo
Presentación de la programación cultural del otoño en Vimianzo
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El Concello de Vimianzo presentó la programación de otoño en el auditorio, que entre septiembre y noviembre ofrecerá nueve propuestas escénicas que acercan diferentes lenguajes, géneros y maneras de entender la creación artística. "Nove historias. Nove miradas. Nove oportunidades para achegarse á cultura, emocionarse, rir, cuestionarse e compartir a experiencia única do teatro en directo", indican desde el consistorio. 

Teatro, danza, humor, artes vivas y teatro documental conforman un programa en el que la escena se convierte también en un espacio para hablar de memoria, igualdad, identidad, cuidados, autoritarismo y participación comunitaria. 

La programación combina la presencia de compañías y artistas de reconocida trayectoria con proyectos especialmente vinculados al territorio, como “Os fíos da memoria”, una creación realizada con las mujeres palilleiras de Camariñas e Vimianzo, o la residencia artística del Colectivo RPM, que acercará al municipio un proceso de investigación alrededor del duelo y de la tradición de velar.  

La programación comienza con Mofa e Befa el sábado 26 de septiembre. El histórico dúo formado por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira se sumerge en esta ocasión en el universo de Castelao, dando vida a Pedriño y Rañolas, dos personajes contradictorios, extremos y antagónicos, pero unidos por la amistad.  

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, destacó durante la presentación que el Concello de Vimianzo "reafirma a súa aposta por unha programación cultural diversa e accesible, que achegue ao público propostas de calidade e diferentes formas de entender e vivir as artes escénicas". 

Las nueve propuestas que se podrán ver este otoño son las siguientes: 

• 26 setembro · Excéntricas · Mofa e Befa: Os Dous de Sempre

 • 3 outubro · Colectivo RPM · Suksen, de Jandross Rodríguez 

• 7 outubro · aAntena Teatro · Os fíos da memoria . FEM 2026

 • 10 outubro · Talía Teatro · Artur Ui, o ovo da serpe 

• 23 outubro · Aló Producións · Less Dragqueens and More Chuck norris! 

• 30 outubro · Tartean Teatroa – Escena Norte · ¿Dónde están los niños? 

• 31 outubro · Artyc Content · A historia vaxenial. FEM 2026

• 14 novembro · Grupo Chévere · ICTUS 

• 21 novembro · Elefante Elegante · Alta costura

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