Nueve historias y nueve miradas: así llega la programación cultural de otoño en Vimianzo

Presentación de la programación cultural del otoño en Vimianzo Cedida

El Concello de Vimianzo presentó la programación de otoño en el auditorio, que entre septiembre y noviembre ofrecerá nueve propuestas escénicas que acercan diferentes lenguajes, géneros y maneras de entender la creación artística. "Nove historias. Nove miradas. Nove oportunidades para achegarse á cultura, emocionarse, rir, cuestionarse e compartir a experiencia única do teatro en directo", indican desde el consistorio.

Teatro, danza, humor, artes vivas y teatro documental conforman un programa en el que la escena se convierte también en un espacio para hablar de memoria, igualdad, identidad, cuidados, autoritarismo y participación comunitaria.

La programación combina la presencia de compañías y artistas de reconocida trayectoria con proyectos especialmente vinculados al territorio, como “Os fíos da memoria”, una creación realizada con las mujeres palilleiras de Camariñas e Vimianzo, o la residencia artística del Colectivo RPM, que acercará al municipio un proceso de investigación alrededor del duelo y de la tradición de velar.

La programación comienza con Mofa e Befa el sábado 26 de septiembre. El histórico dúo formado por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira se sumerge en esta ocasión en el universo de Castelao, dando vida a Pedriño y Rañolas, dos personajes contradictorios, extremos y antagónicos, pero unidos por la amistad.

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, destacó durante la presentación que el Concello de Vimianzo "reafirma a súa aposta por unha programación cultural diversa e accesible, que achegue ao público propostas de calidade e diferentes formas de entender e vivir as artes escénicas".

Las nueve propuestas que se podrán ver este otoño son las siguientes:

• 26 setembro · Excéntricas · Mofa e Befa: Os Dous de Sempre

• 3 outubro · Colectivo RPM · Suksen, de Jandross Rodríguez

• 7 outubro · aAntena Teatro · Os fíos da memoria . FEM 2026

• 10 outubro · Talía Teatro · Artur Ui, o ovo da serpe

• 23 outubro · Aló Producións · Less Dragqueens and More Chuck norris!

• 30 outubro · Tartean Teatroa – Escena Norte · ¿Dónde están los niños?

• 31 outubro · Artyc Content · A historia vaxenial. FEM 2026

• 14 novembro · Grupo Chévere · ICTUS

• 21 novembro · Elefante Elegante · Alta costura