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Un incendio provoca daños materiales en las instalaciones de PanIgnacio en Vimianzo

La panadería se abastecerá con mercancía de Carballo y Cee, aunque de momento está suspendido el reparto

Redacción Carballo
15/09/2026 18:36
El fuego afectó al obrador de PanIgnacio en Vimianzo
Los vecinos salieron a la calle al ver el incendio en PanIgnacio en Vimianzo
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Un incendio que se declaró en la noche del lunes provocó importantes daños materiales en las instalaciones de PanIgnacio en Vimianzo, aunque por suerte, no se produjeron daños personales. La rápida intervención de los servicios de Protección Civil y de los bomberos del parque de Cee evitó que los desperfectos fuesen mayores. La panadería se encuentra en la calle Castelao, en el centro de la localidad, lo que provocó una gran expectación en el lugar. 

Este martes estuvieron cerradas las instalaciones, tanto el obrador como la parte de cafetería, aunque se prevé que a partir del miércoles vayan abriendo paulatinamente. De momento no habrá servicio de reparto y se abastecerán con la mercancía de los locales que tienen en Carballo y en Cee, según explicó la propia empresa. 

Precisamente, el responsable del negocio, Fernando Espasandín, acababa de regresar de Bilbao, donde participó en el certamen 50 Panaderos Top España y obtuvo un reconocimiento por su trabajo. Por ello, lamentaba que esta distinción se viese empañada por la "noticia moi triste" del incendio. 

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, y los representantes del BNG de Vimianzo mostraron su apoyo a la empresa local, que es un referente en toda la comarca, con establecimientos en otros concellos, y ahora sufre un serio revés con este accidente. Tanto la regidora como responsables del Bloque se trasladaron al lugar de los hechos la noche del lunes. De momento se desconocen las causas del suceso. En el momento en el que se produjo no había nadie trabajando. Unos particulares que pasaban por el lugar fueron los que dieron la voz de alarma al advertir las llamas. 

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