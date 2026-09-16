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El Concello de Zas creará una senda peatonal entre los núcleos de Ventoselo y Gontalde

La Diputación destina más de 700.000 euros para diferentes obras en el municipio, en su mayoría para mejoras viarias 

Redacción Carballo
16/09/2026 18:29
Vista del puente romano de Brandomil, en el concello de Zas
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El Concello de Zas destinará 126.636 euros para la creación de una senda peatonal entre los lugares de Ventoselo y Gontalde, a los que se sumarán algo más de 3.000 procedentes de la Diputación de A Coruña.

La entidad provincial acercará un total de 701.152 euros a diferentes proyectos del municipio que no estaban inicialmente incluidos en el Plan Complementario al POS+ 2026, y que fueron aprobados por unanimidad. Más de la mitad del presupuesto, 389.976 euros, se destinarán a la rehabilitación del aglomerado de la carretera que conecta A Piolla con Brandomil, además de otros tramos de acceso a núcleos de la zona. 

También se destinarán 158.896 euros para los riegos asfálticos en Mira, Muíño, Lamas y Baio. Además, se ampliarán las carreteras entre Lamas y Vilachán, con una inversión de casi 77.000 euros, y de Romelle a As Edreiras, con más de 72.000 euros. 

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó el"compromiso do Concello coa mellora das conexións entre os diferentes núcleos de poboación que o conforman e coa comodidade e a seguridade tanto das persoas que se desprazan en calquera vehículo como dos viandantes", además de agradecer las aportaciones de la Diputación en estos proyectos demandados por los vecinos. 

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