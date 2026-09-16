El Concello de Zas creará una senda peatonal entre los núcleos de Ventoselo y Gontalde

Vista del puente romano de Brandomil, en el concello de Zas IG

El Concello de Zas destinará 126.636 euros para la creación de una senda peatonal entre los lugares de Ventoselo y Gontalde, a los que se sumarán algo más de 3.000 procedentes de la Diputación de A Coruña.

La entidad provincial acercará un total de 701.152 euros a diferentes proyectos del municipio que no estaban inicialmente incluidos en el Plan Complementario al POS+ 2026, y que fueron aprobados por unanimidad. Más de la mitad del presupuesto, 389.976 euros, se destinarán a la rehabilitación del aglomerado de la carretera que conecta A Piolla con Brandomil, además de otros tramos de acceso a núcleos de la zona.

También se destinarán 158.896 euros para los riegos asfálticos en Mira, Muíño, Lamas y Baio. Además, se ampliarán las carreteras entre Lamas y Vilachán, con una inversión de casi 77.000 euros, y de Romelle a As Edreiras, con más de 72.000 euros.

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó el"compromiso do Concello coa mellora das conexións entre os diferentes núcleos de poboación que o conforman e coa comodidade e a seguridade tanto das persoas que se desprazan en calquera vehículo como dos viandantes", además de agradecer las aportaciones de la Diputación en estos proyectos demandados por los vecinos.