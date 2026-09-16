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Soneira

Jorge Mira inaugura el curso en el colegio Peleteiro 

En el acto pronunciará una conferencia con el título "A que altura está o ceo?"

Redacción Carballo
16/09/2026 19:27
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Jorge Mira en uno de sus actos
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El catedrático baiés Jorge Mira será el encargado de inaugurar el curso escolar este jueves 17 de septiembre en el colegio M. Peleteiro, en Santiago de Compostela. Para ello pronunciará una conferencia que lleva por título "A que altura está o ceo?", que dará comienzo a las 17.10 horas. Acudirán el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato, familias, profesores y miembros del equipo directivo. El centro elige cada año a una persona relevante en el ámbito profesional para dar la bienvenida al nuevo curso, que este año recayó en el profesor de Baio (Zas). 

"Dende a nosa orixe como especie, os seres humanos fixémonos sempre dúas preguntas fundamentais: De onde vimos? Cal é o tamaño do Universo no que vivimos? Nesta conferencia narraremos o percorrido histórico das respostas que a ciencia deu a esas preguntas, facendo fincapé nos fundamentos das medidas realizadas e explicándoas de modo didáctico”, indica Jorge Mira para aclarar el sentido de la conferencia. 

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