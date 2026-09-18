Camariñas inicia la reparación y conservación de uno de los accesos al Cemiterio dos Ingleses

Trabajos en la zona Cedida

El Concello de Camariñas ha iniciado las obras de reparación y conservación de uno de los accesos al Cemiterio dos Ingleses, en un tramo comprendido en Rede Natura 2000.

Los trabajos cuenta con una inversión de 15.000 euros y corren a cargo de la empresa Construcciones Ponciano Nieto. Se llevan a cabo a través de una subvención para la recuperación del patrimonio natural y cultural. Esta intervención está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).