Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Camariñas inicia la reparación y conservación de uno de los accesos al Cemiterio dos Ingleses

La actuación, dotada con 15.000 euros, afecta al  tramo en Rede Natura 2000

Redacción Carballo
18/09/2026 11:51
CAMARIÑAS 1
Trabajos en la zona
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Concello de Camariñas ha iniciado las obras de reparación y conservación de uno de los accesos al Cemiterio dos Ingleses, en un tramo comprendido en Rede Natura 2000.

Los trabajos cuenta con una inversión de 15.000 euros y corren a cargo de la empresa Construcciones Ponciano Nieto. Se llevan a cabo a través de una subvención para la recuperación del patrimonio natural y cultural. Esta intervención está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

20260918DXPAITConfrariaCamelle (7)

Xunta y cofradía de Camelle abordan las necesidades del sector
redacción carballo
CAMARIÑAS 1

Camariñas inicia la reparación y conservación de uno de los accesos al Cemiterio dos Ingleses
redacción carballo
Jorge Mira_Atlantic Sunset

Jorge Mira inaugura el curso en el colegio Peleteiro
redacción carballo
El ideal gallego

El Concello de Zas creará una senda peatonal entre los núcleos de Ventoselo y Gontalde
redacción carballo