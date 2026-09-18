Soneira
Camariñas inicia la reparación y conservación de uno de los accesos al Cemiterio dos Ingleses
La actuación, dotada con 15.000 euros, afecta al tramo en Rede Natura 2000
El Concello de Camariñas ha iniciado las obras de reparación y conservación de uno de los accesos al Cemiterio dos Ingleses, en un tramo comprendido en Rede Natura 2000.
Los trabajos cuenta con una inversión de 15.000 euros y corren a cargo de la empresa Construcciones Ponciano Nieto. Se llevan a cabo a través de una subvención para la recuperación del patrimonio natural y cultural. Esta intervención está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).