Xunta y cofradía de Camelle abordan las necesidades del sector

Encuentro con la cofradía de Camelle Cedida

El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, acompañado del subdirector general de Pesca, Pedro Riveiro, se reunió ayer con el patrón mayor de la cofraría de pescadores de Camelle, Xosé Xoán Bermúdez, en las instalaciones de la cofradía, para abordar las principales preocupaciones y necesidades del sector pesquero y marisquero de la zona.

Durante el encuentro analizaron, entre otras cuestiones, la situación de la pesquería del pulpo y la petición de incluir el puerto de Santa Mariña como puerto secundario. Los representantes de la Consellería do Mar conocieron de primera mano esta demanda visitando el propio puerto de Santa Mariña, con el objetivo de estudiar su viabilidad y avanzar en una solución favorable para el sector.