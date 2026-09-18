Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Xunta y cofradía de Camelle abordan las necesidades del sector

Analizan la pesquería del pulpo y la petición de incluir Santa Mariña como puerto secundario

Redacción Carballo
18/09/2026 11:58
20260918DXPAITConfrariaCamelle (7)
Encuentro con la cofradía de Camelle
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, acompañado del subdirector general de Pesca, Pedro Riveiro, se reunió ayer con el patrón mayor de la cofraría de pescadores de Camelle, Xosé Xoán Bermúdez, en las instalaciones de la cofradía, para abordar las principales preocupaciones y necesidades del sector pesquero y marisquero de la zona.

Durante el encuentro analizaron, entre otras cuestiones, la situación de la pesquería del pulpo y la petición de incluir el puerto de Santa Mariña como puerto secundario. Los representantes de la Consellería do Mar conocieron de primera mano esta demanda visitando el propio puerto de Santa Mariña, con el objetivo de estudiar su viabilidad y avanzar en una solución favorable para el sector.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

20260918DXPAITConfrariaCamelle (7)

Xunta y cofradía de Camelle abordan las necesidades del sector
redacción carballo
CAMARIÑAS 1

Camariñas inicia la reparación y conservación de uno de los accesos al Cemiterio dos Ingleses
redacción carballo
Jorge Mira_Atlantic Sunset

Jorge Mira inaugura el curso en el colegio Peleteiro
redacción carballo
El ideal gallego

El Concello de Zas creará una senda peatonal entre los núcleos de Ventoselo y Gontalde
redacción carballo