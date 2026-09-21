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El PSOE alerta de la pérdida de recursos para Vimianzo por la repotenciación de los eólicos

La alcaldesa y la diputada Patricia Iglesias analizan la situación

Redacción Carballo
21/09/2026 18:11
PSOE VIMIANZO 21 de setembro
Patricia Iglesias y Mónica Rodríguez, este lunes en Vimianzo
Cedida
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La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, y la diputada autonómica socialista Patricia Iglesias, analizaron este lunes el impacto que la repotenciación de los parques eólicos tendrá sobre los recursos que recibe el municipio, que cuenta con 88 aerogeneradores instalados y más de 123 MW de potencia. 

“Vimianzo lleva décadas soportando en su territorio los impactos de los parques eólicos y ahora corre el riesgo de que la repotenciación reduzca los recursos públicos que recibe”, afirma Patricia Rey. 

Añade que el problema está directamente relacionado con la modificación del canon eólico aprobado por la Xunta y con el modelo de repotenciación que reduce el número de aerogeneradores al sustituirlos por máquinas de mayor potencia. Según los socialistas, las simulaciones realizadas sobre los parques que están entrando en este proceso apuntan a una pérdida de recaudación que puede llegar al 64%, lo que tendría consecuencia directa sobre los recursos del Fondo de Compensación Ambiental. 

“É difícil de explicar que con menos aeroxeradores se poida producir máis enerxía e aumentar a rendibilidade das instalacións, pero que os concellos que acollen eses parques poidan acabar recibindo menos recursos públicos”, indica a socialista. 

Para el PSdeG, el problema no es la repotenciación, sino hacerla “sin garantizar el retorno económico a los territorios”. Por eso reclama a la Xunta una modificación del canon eólico que adapte la fiscalidad a la nueva realidad tecnológica de los parques y garantice que los concellos no pierdan capacidad económica. 

“Non podemos pedir ao rural que soporte os parques, as súas afeccións e a transformación do territorio e, ao mesmo tempo, quitarlle recursos, polo que se cambia o número de máquinas, tamén ten que cambiar o canon para garantir o retorno aos concellos”,añade. “A nosa proposta é clara: máis enerxía renovable, si, pero máis negocio para os territorios que a producen, tamén, o vento galego non pode deixar máis beneficios privados e menos recursos públicos para concellos como Vimianzo”, concluye.

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