Os muíños do Val de Vimianzo poranse a bailar o 16 e 17 de outubro coa súa tradicional Muiñada
Soará a música de Alana, Do Rivés, Xacarandaina, Benofán Charanga, Axeigo e Delameseta
Os muíños do val de Vimianzo poranse a bailar os días 16 e 17 de outubro coa súa tradicional Muiñada, na edición número once. A asociación organizadora, Cherinkas, que conta coa colaboración do Concello e o patrocinio da Deputación da Coruña, presentou onte o cartel, con dúas xornadas cheas de actividades.
As agrupacións Alana, Do Rivés, Delameseta, Axeigo, Benofán Charanga e Xacarandaina encherán de música a localidade nestes dous días, acompañada de foliada, narración oral, xogos e gastronomía. A festa empezará o venres 17 coa presentación do documental “O río Porto, o río Grande da Terra de Soneira” (19.00 horas).
A partir das dez da noite a música soará no Muíño da Agra, partindo desde o seu interior recreando as intimidades das muiñadas orixinais. Seguirá a música de raíz de Axeigo, desde a Terra Chá, e a partir das 23.30 horas, chegará unha das agrupacións referentes da música tradicional, Xacarandaina. Ao remate, haberá foliada libre, con entrada gratuita.
O sábado, Avelino González levará os seus contos ao Muíño das Pasantes (12.00 horas), e a sesión vermú (13.30) trasladarase ao Muíño da Gándara co grupo Do Rivés, que acaba de presentar o seu traballo ‘Contrabando’. Pola tarde a actividade volve ao Muíño da Agra con Teté Teatro, obradoiros, campeonato de debullado de millo, foliada e cea tradicional.
A partir das 22.00 horas comezan os concertos de pago con Benofán Charanga (Teo), Alana (integrada polo vimiancés Pablo Castro) e rematan con Delameseta (Valladolid). As entradas xa están a venta en woutick.es. Tamén haberá premios para as persoas mellor vestidas nesta celebración, ambientada a mediados do século XX.
A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, agradeceu durante a presentación "o intenso labor realizado pola Asociación Cultural Cherinkas e outros colectivos e xente voluntaria por facer posible que, unha década despois, a Muiñada de Vimianzo siga gañando fieis seguidores. É unha festa que representa a nosa esencia, e a nosa identidade".
O coordinador do festival, Manuel Rial, tamén destacou a importancia desta celebración nos últimos anos afirmando que é todo "un orgullo ver como tanta xente nova se involucra nunha festa na que miramos ao pasado, reinterpretándoo co noso mirar de hoxe, e aprendendo do saber de todas aquelas persoas que loitaron por saír adiante nun mundo moi diferente ao actual, con dificultades económicas e privado de liberdades".