Andaina solidaria en Camariñas por la Ataxia de Friedreich y financiar las terapias de un joven vecino

Una pasada cita solidaria con la ataxia Cedida

El Concello de Camariñas hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la edición de este año de la 'Andaina por Ataxia de Friedich', fijada para este domingo 27 de septiembre y cuya finalidad volverá a ser la de recaudar fondos para ayudar a financiar las terapias del joven camariñán Juan Pérez González, a quien hace siete años se le diagnosticó precisamente esa enfermedad rara.

La marcha comenzará a las 12.00 horas con salida en el paseo de A Ponte do Porto, siguiendo todo el paseo hasta el Carballo de Cereixo, donde estará la meta. Se trata de una recurrido muy accesible que también permitirá disfrutar de vistas privilegiadas.

Bajo el lema 'Camiñamos xuntos, chegamos máis lonxe", la marcha está pensada para que pueda participar gente de todas las edades y para hacer comunidad, a la vez que se contribuye a una causa solidaria y a practicar deporte.

Para recaudar los fondos destinados a las terapias de Juan Pérez González, la organización puso a la venta unas camisetas solidarias que tienen un precio de 7 euros.