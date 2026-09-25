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Soneira

Camariñas aprueba el plan de actuación ante el riesgo de incendios forestales

Identifica 39 elementos vulnerables en el municipio, analiza la red viaria, las fajas secundarias de protección y la localización de los puntos de agua

Redacción Carballo
25/09/2026 22:47
Un incendio forestal del verano de 2025
Archivo
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El pleno de Camariñas celebrado este viernes aprobó por unanimidad el plan de actuación municipal ante el riesgo de incendios forestales en Camariñas. 

El documento fue elaborado por técnicos municipales y contó con una ayuda de la Xunta por 2.773,11 euros. Identifica 39 elementos vulnerables en el municipio, analiza la red viaria, las fajas secundarias de protección y la localización de los puntos de agua. También estructura la respuesta municipal ante una catástrofe natural de esta índole.

Por otro lado, se aprobó de manera inicial el expediente de modificación de créditos  22/2026 por 95.000 euros con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de PP y BNG. Se trata de un punto técnico que busca el reajuste económico para dotar a las partidas requeridas de un refuerzo económico. 

Finalmente, se aprobó la cuenta general del Concello de 2025, con un superávit de tesorería de  1.087.995,6 euros, superior al del ejercicio anterior, que era de 837.235,86 euros. Votó a favor el grupo de gobierno y la oposición se abstuvo.

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