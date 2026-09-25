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Soneira

Camariñas solicitará la declaración del Carme como Festa de Interese Turístico de Galicia

El asunto fue debatido en el pleno de este viernes, contando con el apoyo unánime de todos los grupos de la corporación

Rosa Balsa
25/09/2026 22:35
Tradicional Danza de Arcos
Archivo 
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La corporación municipal de Camariñas se reunió este viernes en sesión plenaria para debatir, entre otros puntos, la solicitud de la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia para el Carme de Camariñas. La propuesta, de “profundo significado e de xustiza coa nosa historia, o noso patrimonio e o noso pobo”, en palabras de la alcaldesa, Sandra Ínsua, recibió el apoyo unánime de la corporación.

El Concello se remite al riguroso trabajo histórico y técnico del profesor Xan Fernández Carrera, así como a los informes emitidos por la Policía Local y la asociación Solpor Costa da Morte, para poner de relieve que la fiesta del Carme mantiene elementos singulares de valor incalculable.

Camariñas fue uno de los primeros puertos gallegos en introducir la devoción carmelita ya en el primer tercio del siglo XVIII, así como en organizar la procesión marítima y la ancestral Danza de Arcos, que está documentada desde los años veinte del siglo XX, según destaca el Concello. Añade que esta celebración moviliza de forma masiva tanto a vecinos como a miles de visitantes, lo que repercute en la ocupación hostelera y genera dinamismo económico para el comercio local y del resto de la Costa da Morte.

Hoxe é un día de especial relevancia para a nosa historia, recente e pasada, e quero agradecer a responsabilidade política de todos os grupos que integran a corporación", señaló la regidora. "O Carme de Camariñas merece estar coas celebracións máis grandes da nosa comunidade autónoma: o San Xoán da Coruña, o Arde Lucus, a Romaría Vikinga de Catoira, o Apóstolo ou a Festa do Albariño, entre outras. Chegou o momento”, añadió Sandra Ínsua.

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