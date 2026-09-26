El PP de Camariñas denuncia un "grave descontrol financiero" en las arcas municipales

La diputada del PP de Camariñas, Paula Mouzo Íñigo Rolán

El PP de Camariñas, a través de su portavoz municipal, Paula Mouzo, señala la existencia de un "grave descontrol financiero" en las arcas locales, a la vez que critica el “absoluto abandono” de las parroquias.

Los populares aprovecharon el debate sobre la cuenta general de 2025 en la sesión plenaria para señalar que la economía local de Camariñas está 2muy tocada" y criticar el "triunfalismo" del Gobierno local, apuntando que el resultado presupuestario refleja un descenso de 850.000 euros con respecto a 2024.

“O que de verdade asusta é o desaforro neto, que pasou de 958.000 euros en 2023 ao 1,7 millóns deste ano”, apunta Mouzo, quien indicó que esto supone que el gobierno local gasta más de lo que ingresa.

Los populares también denuncian que el 30% de las adjudicaciones de un presupuesto de casi siete millones de euros “sexan a dedo”, acusando al gobierno de actuar "sen transparencia".

Por otro lado, el PP trasladó al gobierno local la necesidad de crear un punto limpio municipal y denunció el abandono de las parroquias. Al respecto, Paula Mouzo puso varios ejemplos.

En O Riás se refirió a una gavia sin protección, donde hace unos días cayó un coche, así como a la presencia de baches en la calle Fonte Barreira. Habló también de abandono en la carretera de Santa Mariña de Arou a Lobeiras y sobre la urgencia de reparar y limpiar la rejilla de subida al centro cultural de Arou, así como de instalar papeleras en Camelle y adecentar la zona da Veleta.

En Xaviña, el PP reclama el arreglo y puesta en valor del lavadero de Tasaraño. Denuncia también las farolas sin luz en la recta principal de A Grixa (Ponte do Porto) y la limpieza del camino do Sixto, entre otras demandas.