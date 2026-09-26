Mofa e Befa abre la programación de otoño en Vimianzo

Mofa e Befa en una de sus actuaciones IG

Mofa e Befa abre la programación cultural de otoño en el auditorio de Vimianzo. Este sábado 26 de septiembre se subirán al escenario para presentar ‘Os dous de sempre’, basada en una de las obras más aclamadas de Castelao. Será a las 20.30 horas.

La actividad continuará el próximo sábado 3 de octubre con Jandross Rodríguez, una residencia artística del Colectivo RPM que presenta ‘Suksen’. La siguiente propuesta será el 10 de octubre con Talía Teatro, que llega a Vimianzo con su último espectáculo ‘Artur Ui, o ovo da serpe’.

Aló Producións será la encargada de escenificar ‘Les dragqueens and more chuck norris’ el viernes 23 de octubre, para continuar el día 30 con Tartean Teatroa, desde Euskadi, dentro del encuentro Escena Norte. Al día siguiente, el 31, será el turno de Artic Content, con ‘A historia vaxenial’.

Ya en el mes de noviembre, el día 7, AAntena Teatro presentará ‘Os fíos da memoria’, una creación realizada con las mujeres palilleiras de Vimianzo y Camariñas. El día 14 será el turno de Chévere con su función ‘Ictus’ y el día 21 Elefante Elegante pondrá el punto final con ‘Alta Costura’.