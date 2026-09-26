Un documental sobre el río Grande abre el ciclo 'Afiando Fouciños' en Baio

Xosé María Lema Suárez participará en el acto en Baio IG

El ciclo Afiando Fouciños, que se presenta como la antesala de los Premios Afiando Fouciños en Zas, comienza este sábado con un documental en el auditorio de Baio. A partir de las 19.00 horas se podrá ver 'O río do Porto: o río grande da Terra de Soneira', un trabajo promovido por el Seminario de Estudos Comarcais.

Además, estarán Evaristo Domínguez Rial y Xosé María Lema Suárez, guionistas del documental, que hablarán sobre este trabajo. El alcalde de Zas, Manuel Muíño, será el moderador.

Afiando Fouciños, que llega por primera vez al municipio zasense, dará paso en los próximos días a los Premios Fouciño, con variedad de propuestas.