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Diario de Ferrol

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Soneira

Zas quere recuperar o nome orixinal de "río do Porto"

O Concello quere impulsar unha iniciativa conxunta con Vimianzo e Camariñas 

Redacción Carballo
28/09/2026 19:54
Pola dereita, Xosé María Lema, Manuel Muíño e Evaristo Domínguez
Pola dereita, Xosé María Lema, Manuel Muíño e Evaristo Domínguez
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O ciclo 'Afiando Fouciños', que serve como antesala dos Premios Fouciño, comezou esta fin de semana en Baio (Zas) coa presentación do documental 'O río Porto, o río grande da Terra de Soneira', elaborado polo Seminario de Estudios Comarcais, onde se realizar un percorrido pola historia, o patrimonio e a realidade deste río tan ligado á Costa da Morte. 

Na presentación do traballo participaron 𝐄𝐯𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐦𝐢́𝐧𝐠𝐮𝐞𝐳 𝐞 𝐗𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐋𝐞𝐦𝐚 𝐒𝐮𝐚́𝐫𝐞𝐳, membros da directiva de Semescom e responsables do documental, ademais do alcalde de Zas, 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐢𝐧̃𝐨.

Tras o visionado, abriuse un coloquio co público, no que xurdiu a reivindicación do nome orixinal, "río do Porto", destacando a importancia de recuperar e preservar a toponimia tradicional vinculada ao propio territorio.

Durante o mesmo coloquio, o alcalde de Zas anunciou que se poñerá en contacto coas alcaldesas de Vimianzo, Mónica Rodríguez; e de Camariñas, Sandra Ínsua, para impulsar unha iniciativa conxunta que reclame a recuperación do nome orixinal "río do Porto", que pasa por estes tres municipios. 

O ciclo Afiando Fouciños continuará o vindeiro venres 2 de outubro coa proxección de '360 curvas', de Alejandro Gándara Porteiro e Ariadna Silva Fernández, sobre as revoltas da Fonsagrada, que foi galardoado co Mestre Mateo neste ano. O luns 5 será o turno de 'Crónicas dun Non', de Fernando Rodríguez, que trata sobre o movemento insubmiso en Galicia. O ciclo remata o 18 de outubro coa proxección de 'Deuses de Pedra', premiado documental do realizador Iván Castiñeiras, que pasou 15 anos recorrendo as historias dunha comunidade rural arraiana. 

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