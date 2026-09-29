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Soneira

El Centro Sociocultural de Baio retoma su programación expositiva con una muestra fotográfica de Jorge Vilas 

‘Entre a auga e o ar’ se inaugura este viernes y podrá visitarse hasta el 13 de noviembre

Redacción Carballo
29/09/2026 20:32
CARTEL ZAS - O Centro Sociocultural de Baio retoma a súa programación expositiva cunha mostra fotográfica de Jorge Vilas
Cartel de la exposición
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El Concello de zas retoma la programación de exposiciones en el Centro Sociocultural de Baio tras el parón estival. Lo hace con una muestra fotográfica de Jorge Vilas Souto titulada 'Entre a auga e o ar’. 

La exposición se inaugura este viernes (18.00 horas) y podrá visitarse hasta el 13 de noviembre en horario de martes a viernes (de 15.30 a 20.30) y los sábados (de 10.00 a 14.00 horas).

La obra de Jorge Vilas abarca diferentes ámbitos, desde la fotografía de paisaje, con especial atención a cascadas y molinos, hasta la fotografía macro de odonatos y mariposas, así como de aves. 

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