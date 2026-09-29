El Centro Sociocultural de Baio retoma su programación expositiva con una muestra fotográfica de Jorge Vilas 

Cartel de la exposición Cedida

El Concello de zas retoma la programación de exposiciones en el Centro Sociocultural de Baio tras el parón estival. Lo hace con una muestra fotográfica de Jorge Vilas Souto titulada 'Entre a auga e o ar’.

La exposición se inaugura este viernes (18.00 horas) y podrá visitarse hasta el 13 de noviembre en horario de martes a viernes (de 15.30 a 20.30) y los sábados (de 10.00 a 14.00 horas).

La obra de Jorge Vilas abarca diferentes ámbitos, desde la fotografía de paisaje, con especial atención a cascadas y molinos, hasta la fotografía macro de odonatos y mariposas, así como de aves.