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Soneira

La Casa da Cultura de Vimianzo acoge la exposición 'Óleos en lámina', de Fernando Lado

En la sala Antón Mouzo

Diana Bergara
29/09/2026 17:40
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Imagen de la exposición
Cedida
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La sala Antón Mouzo de la Casa da Cultura de Vimianzo acogerá del 2 al 26 de octubre la exposición de pintura 'Óleos en lámina', del artista Fernando Lado, Ferny, residente en Cee.

Fernando Lado mantiene una vinculación con la pintura desde su infancia. Estudió en Muros y posteriormente cursó BUP en Cee, desarrollando desde la etapa escolar un interés por el dibujo y la creación artística, afición que fue consolidando a lo largo de los años. 

Su obra se caracteriza por la diversidad temática y la libertad creativa. El autor siente una especial predilección por los universos de la ciencia ficción y la fantasía, pero también le atraen otras propuestas, como el paisaje o el retrato. Ferny no se limita a un estilo artístico concreto, sino que a lo largo de su carrera ha desarrollado una técnica propia, resultado de una dedicación continua a la pintura.

En 'Óleos en lámina' ofrece una selección de su trabajo y permite llegar al público la creación de un artista de la Costa da Morte con una particular mirada sobre la pintura y con interés por explorar diferentes temas y formas de expresión.

La muestra se inaugura este viernes a las 17.00 horas.

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