La Casa da Cultura de Vimianzo acoge la exposición 'Óleos en lámina', de Fernando Lado

Imagen de la exposición Cedida

La sala Antón Mouzo de la Casa da Cultura de Vimianzo acogerá del 2 al 26 de octubre la exposición de pintura 'Óleos en lámina', del artista Fernando Lado, Ferny, residente en Cee.

Fernando Lado mantiene una vinculación con la pintura desde su infancia. Estudió en Muros y posteriormente cursó BUP en Cee, desarrollando desde la etapa escolar un interés por el dibujo y la creación artística, afición que fue consolidando a lo largo de los años.

Su obra se caracteriza por la diversidad temática y la libertad creativa. El autor siente una especial predilección por los universos de la ciencia ficción y la fantasía, pero también le atraen otras propuestas, como el paisaje o el retrato. Ferny no se limita a un estilo artístico concreto, sino que a lo largo de su carrera ha desarrollado una técnica propia, resultado de una dedicación continua a la pintura.

En 'Óleos en lámina' ofrece una selección de su trabajo y permite llegar al público la creación de un artista de la Costa da Morte con una particular mirada sobre la pintura y con interés por explorar diferentes temas y formas de expresión.

La muestra se inaugura este viernes a las 17.00 horas.