El ciclo 'Afiando Fouciños' continúa en Zas con el documental '360 Curvas'

Por la dcha, Xosé M. Lema, Manuel Muíño y Evaristo Domínguez presentando 'O río do Porto' CC

El ciclo ‘Afiando Fouciños’ continuará este viernes 2 de octubre en el auditorio de Zas, con una nueva sesión dedicada al cinema documental gallego. Se proyectará ‘360 Curvas’, documental dirigido por Alejandro Gándara y Ariadna Silva y reconocido con el Premio Mestre Mateo al mejor documental.

La segunda propuesta del ciclo acercará al público de Zas una obra que pone el foco en el territorio y en las personas que lo habitan, a través de una mirada cinematográfica sobre una realidad concreta y sus diferentes dimensiones.

El ciclo ‘Afiando Fouciños’ es una iniciativa creada este año como antesala de los VI Premios Fouciño, que se celebrarán del 22 al 24 de octubre en Baio e que en esta edición ponen el foco en la animación gallega.

La programación arrancó el pasado 26 de septiembre, con el documental ‘O río do Porto, o río grande da Terra de Soneira’, del Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte. Continuará durante las próximas semanas con 'Crónicas dun Non' y 'Deuses de Pedra'. La última será el 18 de octubre en el local Fouciño de Baio.