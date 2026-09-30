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Soneira

Vimianzo refuerza su apuesta por el compostaje doméstico con la entrega de 50 composteros

El Concello pone en marcha una nueva campaña 

Diana Bergara
30/09/2026 11:32
Compostero
Archivo
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El Concello de Vimianzo pone en marcha una nueva campaña de fomento del compostaje doméstico, en la que entregará 50 composteros gratuitos a viviendas unifamiliares del municipio. Se trata de una iniciativa dirigida a incrementar la eficiencia en la gestión de los residuos de competencia municipal, cofinanciada por la UE en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027. 

Los composteros pueden ser solicitados por toda persona que resida en una vivienda aislada que cuente con una parcela o huerta de un mínimo de 25 metros cuadrados de superficie. La solicitud puede realizarse de forma online, escaneando el código QR incluido en la cartelería informativa de la campaña; o llamando al ayuntamiento, en el número 981 716 001.

Cada recipiente tiene una capacidad de 400 litros y debe instalarse en el exterior de la vivienda, siguiendo unas recomendaciones básicas para su uso: situarlo en una zona sombreada, protegida de las inclemencias meteorológicas, preferiblemente bajo un árbol de hoja caduca, en contacto directo con la tierra.

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