Vimianzo refuerza su apuesta por el compostaje doméstico con la entrega de 50 composteros
El Concello pone en marcha una nueva campaña
El Concello de Vimianzo pone en marcha una nueva campaña de fomento del compostaje doméstico, en la que entregará 50 composteros gratuitos a viviendas unifamiliares del municipio. Se trata de una iniciativa dirigida a incrementar la eficiencia en la gestión de los residuos de competencia municipal, cofinanciada por la UE en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027.
Los composteros pueden ser solicitados por toda persona que resida en una vivienda aislada que cuente con una parcela o huerta de un mínimo de 25 metros cuadrados de superficie. La solicitud puede realizarse de forma online, escaneando el código QR incluido en la cartelería informativa de la campaña; o llamando al ayuntamiento, en el número 981 716 001.
Cada recipiente tiene una capacidad de 400 litros y debe instalarse en el exterior de la vivienda, siguiendo unas recomendaciones básicas para su uso: situarlo en una zona sombreada, protegida de las inclemencias meteorológicas, preferiblemente bajo un árbol de hoja caduca, en contacto directo con la tierra.