El baiés Jorge Mira vuelve a ejercer de anfitrión de una Premio Nobel en Galicia

Jorge Mira, Anne L'Huillier y el conselleiro de Educación Román Rodríguez, este jueves en Santiago Mónica Arcay

El físico baiés Jorge Mira vuelve a ejercer estos días de anfitrión de una de las grandes figuras de la ciencia mundial. La francesa Anne L’Huillier, Premio Nobel de Física en 2023, ya se encuentra en Santiago como invitada del programa ConCiencia, que dirige el catedrático de la USC y que durante años ha permitido acercar a Galicia y a la Costa da Morte en particular a decenas de científicos de primer nivel.

Mira ha convertido en costumbre aprovechar la estancia en Galicia de algunas de estas figuras para enseñarles la Costa da Morte, y son ya varios los Nobel que han recorrido lugares de la comarca. Por el momento no está confirmada una visita de la científica francesa a la zona, aunque tampoco se descarta que pueda producirse durante su estancia, indica Jorge Mira.

Visita a la Costa da Morte del premio Nobel de Física Kip Stephen Thorne Más información

L’Huillier llegó a Compostela este jueves y tras varias reuniones institucionales, este viernes continuará su agenda con investigadores y científicas jóvenes y, a las 19.30 horas, ofrecerá en el Auditorio Abanca la conferencia ‘O mundo dos átomos á escala de tempo do attosegundo’, abierta al público hasta completar aforo.

La investigadora de la Universidad de Lund recibió el Nobel junto a Pierre Agostini y Ferenc Krausz por sus trabajos para generar pulsos de luz de attosegundos, que permiten estudiar el movimiento de los electrones en escalas de tiempo extraordinariamente pequeñas. Sus investigaciones abrieron nuevas posibilidades para observar procesos fundamentales de la materia.

Jorge Mira | “Un eclipse total es una carambola que pasa una sola vez en la vida” Más información

Durante su primera jornada en Santiago, L’Huillier también abordó la situación de las mujeres en la ciencia. “Hai anos era máis difícil para as mulleres acceder a postos de traballo no eido científico, eran expulsadas do sistema”, señaló, defendiendo la necesidad de continuar impulsando medidas que favorezcan su incorporación a la investigación.

Una ruta de Nobel por la Costa da Morte

La relación entre el programa dirigido por Mira y la comarca viene de lejos. Uno de los visitantes más recientes fue Klaus von Klitzing, Nobel de Física de 1985, que en septiembre de 2024 recorrió Brandomil, O Ézaro, Cee y Fisterra. En el instituto Fernando Blanco llegó incluso a compartir aula con estudiantes de Física de Bachillerato antes de continuar su recorrido hacia el fin del mundo.

El Nobel de Química M. Stanley Whittingham visita la Costa da Morte Más información

También Barry Sharpless, Nobel de Química en 2001 y nuevamente galardonado en 2022, conoció la comarca de la mano de ConCiencia. En 2008 visitó Fisterra, años antes de recibir por segunda vez el máximo reconocimiento científico.

A ellos se suman otros científicos de talla mundial como Stephen Hawking que han conocido distintos puntos de la Costa da Morte dentro de estos recorridos vinculados al programa. Una relación que ha terminado convirtiendo la comarca en una parada recurrente para algunos de los investigadores invitados por Mira a Galicia.

Ahora la protagonista es Anne L’Huillier. Su agenda confirmada se concentra de momento en Santiago, donde permanecerá estos días entre encuentros científicos y actividades divulgativas.