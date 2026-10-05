A Costa da Vida comienza en Cereixo con una jornada que une patrimonio, cultura y comunidad 

El coro de Cereixo, en A Costa da Vida, este domingo, junto a la alcaldesa de Vimianzo Cedida

Cereixo (Vimianzo) acogió este domingo el inicio de la iniciativa cultural A Costa da Vida, con una programación que puso en diálogo patrimonio, memoria, creación artística y comunidad.

El saludo de la alcaldesa, Mónica Rodríguez, acompañada del edil de Obras, Miguel Pérez, y la técnica de Cultura, Nieves Lema, dieron el inicio a la programación. La jornada se desarrolló en el entorno de la iglesia de Santiago de Cereixo, en una primera cita que combinó creación artística y puesta en valor del territorio. A continuación, la mediadora cultural Raquel López Noia presentó la ponencia 'De viaxe lendaria a recurso cultural: a Translatio de Cereixo como modelo'.

Luego fue el turno para Os Quinquilláns, con 'A barca prodixiosa de Cereixo', a la que siguió la actuación del coro Galilea de Cereixo, que interpretó 'La Bella Lola' y el Himno de Cereixo.

La programación se completó con el concierto de Caamaño & Ameixeiras, en una jornada que finalizó con un encuentro con los vecinos.

creixo Concierto de Caamaño&Ameixeiras Cedida

La elección de Cereixo como punto de partida de A Costa da Vida tiene un significado especial por el vínculo con la tradición jacobea. El tímpano de la puerta lateral de la iglesia románica de Santiago representa el episido de la Translatio, convirtiendo este espacio en un escenario singular para conectar patrimonio, memoria y creación contemporánea.

Cabe recordar que A Costa da Vida nace con el objetivo de acercar la cultura a las parroquias y los espacios de proximidad, favoreciendo el encuentro de la ciudadanía y fortaleciendo los vínculos comunitarios. Se trata de una iniciativa conjunta de los concellos de Vimianzo, Fisterra, Corcubión, Dumbría, Muxía y Mazaricos.