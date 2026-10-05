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Diario de Ferrol

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Las libélulas de Jorge Vilas, en exposición en el Centro Sociocultural de Baio 

La muestra fotográfica podrá visitarse hasta el 13 de noviembre

Redacción Carballo
05/10/2026 17:13
Exposición libélulas 1
Inauguración de la exposición
Cedida
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El Centro Sociocultural de Baio inauguró el pasado fin de semana una nueva temporada de exposiciones tras el parón estival. Lo ha hecho con el fotógrafo Jorge Vilas Souto, cuya muestra 'Entre a auga e o ar’, centrada en las libélulas, tuvo muy buena acogida entre los presentes.

Manuel Muíño, alcalde de Zas, asegura que se trata de una “exposición moi interesante sobre este insecto, cunha fotografía espectacular”. 

"Todo isto foi posible grazas ao traballo de Tania Carreira, que conseguiu que un grande artista, un gran fotógrafo da natureza, protagonizara a primeira exhibición da tempada”, aádió el regidor.

La exposición abrió el viernes 2 de octubre y podrá visitarse hasta el 13 de noviembre, en horario de 15.30 a 20.30, de martes a viernes, y de 10.00  14.00 los sábados.

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