Llega Vimindie, el festival de autoedición y cultura independiente de la Costa da Morte

Presentación del festival este miércoles en la Casa da Cultura de Vimianzo Cedida

Vimianzo acoge del 29 al 31 de octubre Vimindie, el festival de autoedición y cultura independiente de la Costa da Morte que busca promover el arte alternativo, la literatura, el cómica, los fanzines, el audiovisual y la música en el rural.

El evento fue presentado este miércoles en la Casa da Cultura por la alcaldesa, Mónica Rodríguez, con la presencia de alumnado del IES Terra de Soneira, que colabora con el festival mediante una intervención artística colectiva realizada por alumnos de 4º de la ESO.

El festival comenzará el día 29 con la presentación de proyectos creativos de centros educativos de la Costa da Morte, charlas sobre la oferta formativa y de estudios artísticos superiores de la EASD Pablo Picasso de A Coruña y un encuentro con exalumnos de este centro artístico. La jornada se completará con una conferencia sobre prevención del ciberbullying dirigida a a alumnado y profesorado. La jornada incluye también la proyección del corto 'Después de ti, más amor' y el preestreno de 'Airada', un corto de Estela Diz y Lourdes Folgueira, que participarán en una charla con el público asistente.

Otro momento de la presentación Cedida

El viernes 30 será el turno para autoedición en el teatro, con una charla titulada 'Mamá, de mayor quiero ser artista'; la presentación de las novedades de la tercera edición de Pontefriki, el evento de Ponte do Porto dedicado a la cultura japonesa, friki, cosplay y gaming; y la la presencia de Dosis Letal, grupo indie punk rock de Fisterra que contará como fueron sus inicios.

El festival concluye el sábado 31 con autores locales contando su experiencia, una sesión vermú y la presentación de la obra teatral 'A historia vaxenial' a cargo de Raquel Nogueira. Habrá también micro abierto para música y poesía en vivo.

El IES Terra de Soneira asistirá a las actividades del festival, pero también colaborará en su ambientación visual con una ilustración temporal de la cristalera de la Casa da Cultura, vinculada al tema de la creatividad y la identidad visual del Vimindie. El alumnado elaborará bocetos y la composición en el aula y posteriormente trasladará el trabajo al espacio público mediante dibujos con rotuladores acrílicos.

El objetivo es dar visibilidad al trabajo artístico del alumnado, favorecer su autoestima creativa y contribuir a la dinamización cultural y al embellecimiento de la localidad.

El instituto participará también en la presentación de proyectos creativos de la jornada inaugural. Así, el alumnado del departamento de música presentará VimianSons, un mapa sonoro colaborativo dedicado al paisaje acústico del municipio de Vimianzo.

Coordinado por el profesor de Música Efraím Díaz, VimianSons nace del trabajo del alumnado, que asume un papel activo en la observación, grabación, edición y publicación de sonidos de su entorno. El proyecto propone descubrir el territorio a través de la escucha y crear un archivo abierto de la identidad sonora de Vimianzo. Para ello, el alumnado realiza grabaciones en distintos puntos del municipio, acompañada cada registro con una fotografía del lugar y lo geolocaliza en el mapa. Los sonidos se clasifican en biofonía, geofonía e antropofonía, para posteriormente ser editatos con Audacity. Las piezas se publican en Archive.org y se integran en un mapa digital creado con UMap, que permite acceder a cada sonido desde su localización.