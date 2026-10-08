Camariñas convoca el concurso de Noveis Deseñadores para la próxima Mostra do Encaixe

Foto de grupo de los ganadores del concurso en la pasada edición CC

El Concello de Camariñas acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases del XXXIII certamen de Noveis Deseñadores para la XXXVI Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que se celebrará entre los días 24 y 28 de marzo del próximo año. El principal objetivo del concurso es fomentar y promocionar la aplicación del encaje de Camariñas en la moda.

Habrá premios para las cuatro mejores colecciones, a repartir 4.500 euros. El primer premio estará dotado con 2.100 euros, el segundo con 1.200, el tercero con 700 y el cuarto con 500. Ya está abierto el plazo para presentar los trabajos, que rematará el 1 de diciembre. Se podrán entregar de forma presencial en el Concello o por correo postal certificado. Todos los diseños deberán de incluir encaje de Camariñas en sus aplicaciones.

Pueden concurrir los diseñadores de entre 18 y 40 años de cualquier nacionalidad, siempre que sean alumnos de los centros de confección o ya rematasen y otras personas vinculadas al mundo de la moda. No pueden concurrir los ganadores del primer premio de otras ediciones. Pueden participar de forma individual o en grupo de máximo tres personas. Cada participante deberá de elaborar cuatro diseños, con modalidad libre de moda masculina o femenina, quedando excluídos los de moda infantil.