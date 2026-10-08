Carlos Bardullas transforma el cabello en televisión con su innovador sistema Ambidextra

Carlos Bardullas en su corte en directo en la TVG Cedida

El estilista de Ponte do Porto (Camariñas) afincado en A Coruña Carlos Bardullas, creador del Sistema Ambidextra y considerado uno de los grandes especialistas españoles en corte de cabello, protagonizó el pasado domingo en Tarde Piaches, de la TVG, un espectacular cambio de look que pudo seguirse en directo.

La protagonista fue Marta, una mujer con cabello escaso a la que Bardullas transformó por completo mediante un corte diseñado específicamente para potenciar el volumen y el movimiento de su cabello. El resultado fue una melena de aspecto más abundante, dinámica y moderna, demostrando cómo la técnica de corte puede cambiar radicalmente la imagen sin necesidad de recurrir a grandes transformaciones de color.

Carlos Bardullas en su corte en directo en la TVG Cedida

El trabajo se realizó mediante el Sistema Ambidextra, la técnica desarrollada por Bardullas que utiliza ambas manos de forma simultánea y un poco de agua, para modificar la estructura del cabello y adaptarla a las características de cada persona.

El cambio de Marta sirvió además para mostrar en televisión la nueva etapa profesional que ha decidido emprender el estilista gallego: a partir de ahora centrará exclusivamente su actividad en el corte, dejando en un segundo plano los trabajos de color.

“Mi objetivo es alcanzar la máxima precisión y perfección técnica. El sistema Ambidextra exige una concentración absoluta, por eso he decidido dedicarme por completo al corte y al cambio de look”, explicó Bardullas.