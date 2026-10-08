Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Carlos Bardullas transforma el cabello en televisión con su innovador sistema Ambidextra

El estilista participó en el programa 'Tarde Piaches' de la Televisión de Galicia

Redacción Carballo
08/10/2026 21:35
Carlos Bardullas en su corte en directo en la TVG
Carlos Bardullas en su corte en directo en la TVG
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El estilista de Ponte do Porto (Camariñas) afincado en A Coruña Carlos Bardullas, creador del Sistema Ambidextra y considerado uno de los grandes especialistas españoles en corte de cabello, protagonizó el pasado domingo en Tarde Piaches, de la TVG, un espectacular cambio de look que pudo seguirse en directo.

La protagonista fue Marta, una mujer con cabello escaso a la que Bardullas transformó por completo mediante un corte diseñado específicamente para potenciar el volumen y el movimiento de su cabello. El resultado fue una melena de aspecto más abundante, dinámica y moderna, demostrando cómo la técnica de corte puede cambiar radicalmente la imagen sin necesidad de recurrir a grandes transformaciones de color.

Carlos Bardullas en su corte en directo en la TVG
Carlos Bardullas en su corte en directo en la TVG
Cedida

El trabajo se realizó mediante el Sistema Ambidextra, la técnica desarrollada por Bardullas que utiliza ambas manos de forma simultánea y un poco de agua, para modificar la estructura del cabello y adaptarla a las características de cada persona.

El cambio de Marta sirvió además para mostrar en televisión la nueva etapa profesional que ha decidido emprender el estilista gallego: a partir de ahora centrará exclusivamente su actividad en el corte, dejando en un segundo plano los trabajos de color.

“Mi objetivo es alcanzar la máxima precisión y perfección técnica. El sistema Ambidextra exige una concentración absoluta, por eso he decidido dedicarme por completo al corte y al cambio de look”, explicó Bardullas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Carlos Bardullas en su corte en directo en la TVG

Carlos Bardullas transforma el cabello en televisión con su innovador sistema Ambidextra
redacción carballo
Foto de grupo de los ganadores del concurso en la pasada edición

Camariñas convoca el concurso de Noveis Deseñadores para la próxima Mostra do Encaixe
Manuel Bermúdez Bermúdez
Presentación del aula de la Uned en Vimianzo

La UNED echa a andar en Vimianzo
Manuel Bermúdez Bermúdez
20261008 AVMConcesionVimianzo 4

La Xunta autoriza la concesión para convertir el molino de mareas de Cereixo en museo etnográfico
Diana Bergara