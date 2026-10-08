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Diario de Ferrol

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Soneira

El Concello de Zas se opone a la decisión del INE de fusionar las mesas electorales de Muíño y Pudenza

Manuel Muíño, alcalde de Zas, asegura que “esta lei non está pensada para os concellos pequenos” y que “esgotaremos todas as medidas legais posibles para manter a mesa”

Redacción Carballo
08/10/2026 17:19
urnas
Una urna electoral en unos pasados comicios
Archivo
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El Concello de Zas se opone a la decisión del Instituto Nacional de Estadística (INE) de fusionar las mesas electorales de la parroquia de Muíño y la localidad de Pudenza para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Esta decisión supondrá la desaparición de la mesa de Muíño, una situación que viene dada porque la cifra de electores (190) no llega al mínimo de 200 que exige la Ley 5/1985, del 19 de junio, Orgánica del Régimen Electoral General.

El Concello tuvo conocimiento de este cambio el pasado lunes a través del responsable del censo electoral y del padrón del INE. El gobierno local manifiesta el conocimiento de la normativa vigente, pero destaca que la diferencia es de solo diez personas, lo que en un municipio de menos de cinco mil habitantes, muy envejecido y eminentemente rural, podría condicionar el acceso al voto de los vecinos.

Manuel Muíño, alcalde de Zas, asegura en un comunicado remitido al INE que “a poboación do Concello, e de toda Galicia, é moi dispersa e as comunicacións dispoñen dunha infraestrutura viaria difícil, tanto pola súa orografía como polas condicións meteorolóxicas que se agardan na data das eleccións, dificultando o transporte dos colectivos de maior idade”. El regidor añade que “de eliminarse a mesa, aumentaría a abstención”.

Según explica Muíño, “a lei está feita para toda España, pero non é o mesmo, evidentemente, o Concello de Madrid que o de Zas”. “A normativa non está pensada para os concellos pequenos nin para os concellos galegos”, apunta.

Desde el gobierno local defienden “o dereito ao voto e o acceso ás urnas como piar esencial do sistema democrático existente no noso Estado de Dereito” e propoñen “o mantemento nas vindeiras eleccións de todas as mesas existentes na última xornada electoral, evitando a súa fusión”.

Por último, advierten de que agotarán “todas as medidas legais que se estimen oportunas” para mantener ambas mesas electorales.

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