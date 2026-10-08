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La UNED echa a andar en Vimianzo

Presentada la nueva sede de la Universidad a distancia y la oferta formativa para este curso

Manuel Bermúdez Bermúdez
08/10/2026 19:53
Presentación del aula de la Uned en Vimianzo
Presentación del aula de la UNED en Vimianzo
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La UNED echa a andar en Vimianzo con una jornada de puertas abiertas que sirvió para la presentación oficial de su sede en esta localidad. En el acto de ayer participaron la directora del Centro Asociado de la UNED en A Coruña, Ana Mónica Novo García; la secretaria, Emma Miranda Varela; y la alcaldesa, Mónica Rodríguez

En el acto se presentó la nueva oferta formativa para este curso y todas las posibilidades que ofrece la Universidad a distancia, así como el proceso de matrícula, las tutorías, el campus virtual y los servicios al alumnado. Para la alcaldesa, la llegada de la UNED a Vimianzo supone mucho más que un nuevo espacio educativo. “Estamos falando de achegar oportunidades, especialmente para as persoas que viven no rural”, subrayó. “Vivir nun territorio rural non pode significar ter menos oportunidades”, destacó la regidora. 

El aula de la UNED se sitúa en la Casa da Cultura y ofrece información de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Desde el Concello subrayan que es un nuevo paso para ofrecer más servicios a la Costa da Morte. “O rural non debe ser o lugar desde o que vemos as oportunidades pasar. Queremos que sexa o lugar desde o que nacen as oportunidades”, matizó Mónica Rodríguez.

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