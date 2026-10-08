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Soneira

La Xunta autoriza la concesión para convertir el molino de mareas de Cereixo en museo etnográfico

Se trata del primer cambio de uso amparado por el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral

Diana Bergara
08/10/2026 17:28
20261008 AVMConcesionVimianzo 4
La conselleira de Medio Ambiente visitó este jueves el molino
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La Xunta de Galicia autorizó la concesión que permitirá convertir el molino de mareas de Cereixo, en Vimianzo, en un museo etnográfico, el que, según explicó la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, supondrá el primer cambio de uso de uno de los elementos incluidos en el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral.

La conselleira, que visitó hoy este inmueble acompañada por la alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacó que la autorización que publica este jueves el Diario Oficial de Galicia para ocupar 201,55 metros cuadrados en dominio público marítimo-terrestre (DPMT) es el primer paso para poner en valor este elemento patrimonial. De hecho, el objetivo que motivó la elaboración del Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral fue posibilitar el cambio de uso de edificaciones litorales que ya no cumplen con la función original para la que fueron construidos y evitar el abandono del patrimonio costero.

En esa línea, Ángeles Vázquez subrayó que el Catálogo supone un "salto cualitativo" en la gestión del patrimonio cultural costero ya que se configura como un instrumento clave para identificar, conservar y revitalizar los bienes que incluye. Dicho Catálogo integra un total de 2.003 bienes culturales de diversa tipología, de los que más de la mitad podrían tener nuevos usos. Todos ellos están georreferenciados y documentados con información detallada e imágenes.

Tal y como indicó la representante autonómica, el proyecto para convertir el molino de mareas de Cereixo en un museo etnográfico es buen ejemplo de esa "segunda vida" que pueden tener estos inmuebles. Así, en este caso, la transformación prevista en este inmueble permitirá conservar una estructura de gran valor cultural ya que se trata de una joya arquitectónica e histórica del siglo XVII y, al mismo tiempo, ofrecerá a los vecinos y a los visitantes un espacio de divulgación de la historia y las tradiciones ligadas al mar y a la vida costera de la comarca.

La puesta en valor de los bienes culturales costeros es una de las acciones que puso en marcha el Gobierno gallego después de asumir las funciones, medios y servicios en materia de gestión del litoral. 

El DOG publica este jueves la resolución de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático por la que se otorga otra concesión de ocupación en el Ayuntamiento de Vimianzo. En este caso, se autoriza ocupar una superficie de 1.120 metros cuadrados en el núcleo de Cereixo con el objetivo de recuperar el tránsito peatonal a un lado de la carretera DP-1603.

La intervención consiste en la conexión de los paseos marítimos-fluviales de Ponte do Porto y Cereixo, en Vimianzo, mediante diferentes soluciones: pavimentación con hormigón impreso y zonas ajardinadas.

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