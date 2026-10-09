El GDR Costa da Morte impulsa la participación del territorio para avanzar en la consolidación de la Vía Mariana luso-galaica

L reunión tuvo lugar en Baio Cedida

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte celebró el miércoles en Baio (Zas) un encuentro territorial en el marco del proyecto de cooperación Vía Mariana Luso Galaica, una iniciativa que busca recuperar y poner en valor el patrimonio natural, cultural y espiritual ligado a este territorio, así como contribuir a la dinamización de los territorios por los que discurre.

La jornada reunió a representantes institucionales, entidades sociales, empresas y personas vinculadas a la Vía Mariana, con el objetivo de compartir los avances del proyecto y recoger las sugerencias del territorio sobre sus necesidades, retos y oportunidades.

Durante el encuentro se presentaron los principales objetivos del proyecto y las nuevas herramientas digitales que se están desarrollando para facilitar el conocimiento y la difusión de la Vía Mariana, entre ellas una nueva página web y un visor de recursos georreferenciados. La jornada incluyó también una dinámica participativa en la que los asistentes analizaron diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de la Vía Mariana, como las infraestructuras y la señalización, los recursos patrimoniales y naturales, los servicios y el alojamiento, la cooperación territorial y la promoción y digitalización.

En el territorio de la Costa da Morte destaca especialmente el predominio de caminos naturales, pistas de tierra y vías tradicionales, así como la riqueza del patrimonio marinao, etnográfico y pasiajístico, destacando enclaves como el santuario da Barca de Muxía, entre otros.

Al mismo tiempo, se identificaron necesidades relacionadas con la limpieza y mantenimiento del trazado, la mejora de la señalización y el acondicionamiento de determinados puntos afectados por encharcamientos, especialmente en época de lluvias. También se habló de la necesidad de reforzar la Vía Mariana entre la propia población y el tejido empresarial local, para favorecer su implicación y contribuir a la creación y consolidación de servicios vinculados al itinerario.