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Arrancan las escuelas culturales y deportivas en Vimianzo con casi un millar de participantes 

Más de la mitad están inscritos en las actividades deportivas 

Redacción Carballo
10/10/2026 21:07
Actividades deportivas en Vimianzo
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El Concello de Vimianzo puso en marcha el pasado 5 de octubre el programa Actívate 2026-2027, que cuenta este curso con un total de 917 usuarios en sus escuelas deportivas, culturales y digitales. El principal objetivo de las distintas propuestas es fomentar hábitos de vida saludables, impulsar la participación cultural y facilitar el acceso al deporte y a la cultura en el municipio. 

Del total de participantes, 496 están inscritos en las escuelas deportivas, lo que representa aproximadamente el 54 % de los usuarios, mientras que 421 participan en las escuelas culturales y de acercamiento a las nuevas tecnologías, casi un 45% del total. 

Estas cifras reflejan la buena acogida de una programación que busca ofrecer alternativas de formación, convivencia y desarrollo personal, al tiempo que contribuye a la dinamización social de las parroquias y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos. 

El Concello de Vimianzo continúa así apostando por unos servicios próximos a la ciudadanía, que favorezcan la práctica deportiva, la creatividad y el acceso a la cultura como elementos fundamentales para el bienestar y la cohesión social.

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